聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣爭取補助1億819萬元 將提升9處運動環境
為提升新竹縣體育環境，新竹縣政府向教育部體育署爭取前瞻基礎建設「充實全民運動環境計畫」，成功獲核定補助經費1億819萬餘元，將改善竹北、竹東、新豐、芎林、尖石及五峰等6鄉鎮市共9處運動場所設施，讓民眾享受舒適運動環境。
此次新竹縣預計改善的整修工程包含新竹縣體育館、竹東鎮立羽球館、新竹縣竹東鎮立游泳池、新竹縣游泳館、鐵嶺球場及五峰鄉多功能體育館修繕工程。風雨球場則有新豐公園（公1及兒2）、後營區野戰公園（公2及兒4）、新竹縣芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場規畫設計暨工程案，總核定經費為1億5183萬5177元，獲中央補助1億819萬5542元。
其中，新竹縣體育館整修工程主要改善冷氣空調跟燈具等基本設備，新竹縣游泳館整修工程則是針對廁所、淋浴間及冷氣等設備進行改善，期盼民眾前來運動都能感受環境更加舒適。
教育處指出，此次爭取的計畫為教育部推動的「前瞻基礎建設－城鄉建設－充實全民運動環境計畫」，包含改善既有運動場館設施、興建風雨球場、全民運動館等，主要目標是希望讓民眾運動空間更加便利，且隨處可運動。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣人口數穩定成長，也積極提升各項體育設施環境，近來已完成竹北國民運動中心、竹北標準200公尺滑輪溜冰場等，未來還有竹東全民運動館將落成，希望鄉親多加利用運動場所，讓身心更健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言