竹縣爭取補助1億819萬元 將提升9處運動環境

為提升新竹縣體育環境，新竹縣政府向教育部體育署爭取前瞻基礎建設「充實全民運動環境計畫」，成功獲核定補助經費1億819萬餘元，將改善竹北、竹東、新豐、芎林、尖石及五峰等6鄉鎮市共9處運動場所設施，讓民眾享受舒適運動環境。

此次新竹縣預計改善的整修工程包含新竹縣體育館、竹東鎮立羽球館、新竹縣竹東鎮立游泳池、新竹縣游泳館、鐵嶺球場及五峰鄉多功能體育館修繕工程。風雨球場則有新豐公園（公1及兒2）、後營區野戰公園（公2及兒4）、新竹縣芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場規畫設計暨工程案，總核定經費為1億5183萬5177元，獲中央補助1億819萬5542元。

其中，新竹縣體育館整修工程主要改善冷氣空調跟燈具等基本設備，新竹縣游泳館整修工程則是針對廁所、淋浴間及冷氣等設備進行改善，期盼民眾前來運動都能感受環境更加舒適。

教育處指出，此次爭取的計畫為教育部推動的「前瞻基礎建設－城鄉建設－充實全民運動環境計畫」，包含改善既有運動場館設施、興建風雨球場、全民運動館等，主要目標是希望讓民眾運動空間更加便利，且隨處可運動。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣人口數穩定成長，也積極提升各項體育設施環境，近來已完成竹北國民運動中心、竹北標準200公尺滑輪溜冰場等，未來還有竹東全民運動館將落成，希望鄉親多加利用運動場所，讓身心更健康。