公道三房屋搬遷進度100%預計明年通車 林智堅臉書感謝

新竹市府推動公道三新闢道路工程，目前全區住戶搬遷進度達100%，工程進度也達40%，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程，下一階段將進行路段拓寬與銜接等工程，預計在2022年完工通車；市長林智堅在臉書ＰＯ文，感謝公道三80戶住戶配合搬遷，讓新竹市民未來有一條更安全、便捷回家的路。

公道三新闢道路預計全長500公尺、寬30公尺，將串聯竹光路、茄苳景觀大道，可直達科學園區，未來民眾從市區就可連接外環交通系統。

林智堅在臉書透露公道三點滴，指市府早在1991年就規畫公道三外環道路計畫，因牽扯到80戶搬遷戶，歷經8屆市長始終無法實現，他也曾猶豫是否要推動，基於公共利益決心完成。

林智堅說，過程中有不少住戶訴說辛酸，例如，房屋在計畫道路上無法貸款、不容易買賣，擔心房子很快被拆除，房子破損也只簡易修繕，隨著時間流逝，居住品質也不斷下降，但公道三若要打通，這80戶住戶必須因此而搬離現在的居住地，他由衷感謝這些住戶的成全。

市府指出，為兼顧拆遷戶提出補償，市政府斥資7.4億元向新竹縣購買土地，為拆遷戶整備「安置基地」，配置土地給拆遷戶運用；此外，也提供全拆戶房租補貼，若全拆戶在外租屋，1個月有2萬元、持續3年共72萬元補助。

公道三新闢道路工程原定去年9月進場施工，為體諒搬遷戶搬家作業，施工單位延至去年11月進場施工，期間曾遇半拆戶改建、管線遷移等問題，仍一一克服，且工程都採同步進行，避免延宕，未來還將進行汙水管線、人行道、植栽等，提升周邊環境。