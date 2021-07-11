快訊

傳已和上海復星簽約取得BNT疫苗 鴻海與永齡回應了

有確診足跡 台中新光三越中港店今緊急休館採4防疫措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公道三房屋搬遷進度100%預計明年通車 林智堅臉書感謝

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府推動公道三新闢道路工程，目前工程進度達40%。圖／新竹市政府提供
新竹市府推動公道三新闢道路工程，目前工程進度達40%。圖／新竹市政府提供

新竹市府推動公道三新闢道路工程，目前全區住戶搬遷進度達100%，工程進度也達40%，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程，下一階段將進行路段拓寬與銜接等工程，預計在2022年完工通車；市長林智堅在臉書ＰＯ文，感謝公道三80戶住戶配合搬遷，讓新竹市民未來有一條更安全、便捷回家的路。

公道三新闢道路預計全長500公尺、寬30公尺，將串聯竹光路、茄苳景觀大道，可直達科學園區，未來民眾從市區就可連接外環交通系統。

林智堅在臉書透露公道三點滴，指市府早在1991年就規畫公道三外環道路計畫，因牽扯到80戶搬遷戶，歷經8屆市長始終無法實現，他也曾猶豫是否要推動，基於公共利益決心完成。

林智堅說，過程中有不少住戶訴說辛酸，例如，房屋在計畫道路上無法貸款、不容易買賣，擔心房子很快被拆除，房子破損也只簡易修繕，隨著時間流逝，居住品質也不斷下降，但公道三若要打通，這80戶住戶必須因此而搬離現在的居住地，他由衷感謝這些住戶的成全。

市府指出，為兼顧拆遷戶提出補償，市政府斥資7.4億元向新竹縣購買土地，為拆遷戶整備「安置基地」，配置土地給拆遷戶運用；此外，也提供全拆戶房租補貼，若全拆戶在外租屋，1個月有2萬元、持續3年共72萬元補助。

公道三新闢道路工程原定去年9月進場施工，為體諒搬遷戶搬家作業，施工單位延至去年11月進場施工，期間曾遇半拆戶改建、管線遷移等問題，仍一一克服，且工程都採同步進行，避免延宕，未來還將進行汙水管線、人行道、植栽等，提升周邊環境。

市府表示，頂雅橋拓寬將於8月封路吊樑，屆時請民眾配合改道通行，造成不便再請見諒。新闢道路段目前正在進行共同管道工程施作，打樁造成的震動請周邊住戶體諒，施工期間勿靠近以保安全。

公道三新闢道路預計全長500公尺、寬30公尺，將串聯竹光路、茄苳景觀大道，可直達科學園區，未來民眾從市區就可連接外環交通系統。圖／新竹市政府提供
公道三新闢道路預計全長500公尺、寬30公尺，將串聯竹光路、茄苳景觀大道，可直達科學園區，未來民眾從市區就可連接外環交通系統。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 人行道

延伸閱讀

林智堅：公園遊具、籃球場與運動中心暫緩開放

竹市動物明星虎六福、來福今生日 林智堅直播辦慶生趴

新竹縣防疫急轉彎！禁餐飲內用 竹竹苗5點開會共同決議

7/12微解封？林智堅受周玉蔻專訪答：全國應一致

相關新聞

還在人工量溫？台鐵內壢後站站長：剛裝自動量溫消毒器

桃園市議員謝美英指出，有民眾反映台鐵內壢站後站還在請志工量額溫，既落伍又危險，必須趕快改善。內壢站表示，當初接到議員和民...

公道三房屋搬遷進度100%預計明年通車 林智堅臉書感謝

新竹市府推動公道三新闢道路工程，目前全區住戶搬遷進度達100%，工程進度也達40%，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程，下...

台61線全面高架化？ 立委爭取行政院核定可行性評估

台61線西濱快速公路全長301公里，其中還有約35公里、23個路口尚未完成高架化，苗栗縣就有12個路口、14公里，立委陳...

半年取締3840件 台61線97.55K蟬連苗栗縣測速「桿王」

苗栗縣警局今年1到6月固定式測速照相桿取締超速違規1萬8215件，其中台61線西濱快速公路97.55公里處後龍鎮路段南向...

新竹縣確診再+0 上午莫德納疫苗預約一度爆量當機

新竹縣今天（10日）再度0確診，不過上午8點疫苗預約系統一開放卻出現當機情形，衛生局解釋因瞬間湧入過多民眾登記，才會導致...

竹市動物園13日重新開園喊卡 竹市府：維持休園到26日

因應中央微解封政策，新竹市前天宣布新竹市立動物園將於13日重新開園，但人流控管1500人以下，市府今天還開直播替園內的老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。