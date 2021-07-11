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台61線全面高架化？ 立委爭取行政院核定可行性評估

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線平交路口常發生車禍，立委陳超明爭取行政院核定高架化可行性評估。圖／苗栗縣警察局提供
台61線平交路口常發生車禍，立委陳超明爭取行政院核定高架化可行性評估。圖／苗栗縣警察局提供

台61線西濱快速公路全長301公里，其中還有約35公里、23個路口尚未完成高架化，苗栗縣就有12個路口、14公里，立委陳超明反映造成用路人及在地鄉親極為不便，也常有車禍發生，爭取行政院最近核定可行性評估，不要讓苗栗淪為快速道路的二等縣。

台61線不收通行費，也是國道1號、3號外，台灣重要南北交通道路，而有平民高速公路之稱，過去幾年陸續高架化，苗栗縣有12個平面路口，陳超明在立法院質詢一再表達苗栗人希望高架化的訴求，提供更方便、安全行車，不要讓苗栗淪為快速道路的二等縣，最近獲得行政院正面回應。

陳超明說，平交道路阻隔，造成地區交通往來不便，路口也經常有車禍發生，爭取到行政院日前核定台61線23個平交路口改善可行性評估案，目前啟動環境差異分析，預計今年8月送環保署審查，台61線苗栗段高架化向前邁進一大步。

他指出，台61線苗栗縣竹南、後龍，往北連接新竹科學園區，往南連結台中科學園區，這條96公里的產業廊道，未來能透過高架化，形成一條完整的快速道路，讓南來北往的用路人，及產業運輸可以有更好的用路品質，同時可以欣賞到苗栗濱海的風景之美，一舉數得。

而根據苗栗縣警察局統計，去年到今年6月台61線平交路口，共發生90件大小車禍，每個路口或多或少都有紀錄，其中竹南鎮龍江街（苗3之3線）發生26件最多，博愛街口13件次之，苗8線街口有11件，發生原因多半與台61線超速，及車輛未遵守號誌違規有關。

苗栗縣 行政院 陳超明

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