快訊

「龐德女郎」確診新冠肺炎 打完2劑疫苗仍染疫

我駐海地大使館遇襲細節曝光！ 警衛躲車內助逮11名嫌犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半年取締3840件 台61線97.55K蟬連苗栗縣測速「桿王」

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線97.55公里苗栗縣後龍鎮大山路段，固定式測速照相桿蟬連今年上半年取締違規超速桿王。圖／本報資料照片
台61線97.55公里苗栗縣後龍鎮大山路段，固定式測速照相桿蟬連今年上半年取締違規超速桿王。圖／本報資料照片

苗栗縣警局今年1到6月固定式測速照相桿取締超速違規1萬8215件，其中台61線西濱快速公路97.55公里處後龍鎮路段南向取締3840件，蟬連測速「桿王」，罰鍰進帳至少1152萬元。

台61線97.55公里測速桿王，前年6月才啟用，當時7個月就取締8453件，躍升測速桿王，去年取締7928件，今年上半年3840件，都是全縣固定桿取締最多，警方分析台61線速限有每小時80公里、90公里之分，97.55公里處路幅寬敞筆直，也無岔路及號誌管制，速限每小時80公里，用路人容易超速行駛。

第二名測速桿在頭屋鄉尖豐路、中正街口附近，台13線尖豐公路24.2公里處南向，今年初啟用，因在國道1號頭屋交流道附近，限速每小時50公里，又在下坡路段，車速一時沒有轉換過來，易超速釀成事故，上半年取締2489件。

此外，第三名到第十名依序獅潭鄉台3線108公里南向2105件、大湖鄉台3線131.6公里北向1722件、三灣鄉台3線102.8公里北向1365件、通霄鎮128縣道2.4公里西向967件、頭份市中央路頭份國中前東向941件、苑裡鎮140縣道8.1公里東向751件、竹南鎮永貞路與勝利街口南向717件、苗栗市台13線35.2公里北向690件。

縣警局表示，疫情警戒措施期間，外出車輛減少，民眾駕車車速較快，運用固定式測速照相執法設備，除可藉由執法設備自動蒐證取締違規，保障用路人安全外，更可讓警力全力投入防疫工作，及處理突發之治安、交通事件，呼籲用路人應遵守道路交通安全規則，勿違規超速，共同維護道路交通安全。

固定式測速照相桿設置地點可以上苗栗縣警局網站，點入首頁下方跑馬「測速執法點及拖吊保管場查詢」的「測速執法點」查詢，包括經度、緯度、拍攝方向、速限，及所在位置資料都有。

苗栗縣頭屋鄉尖豐路、中正街口附近，台13線24.2公里處固定式測速照相桿，今年上半年取締2489件。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣頭屋鄉尖豐路、中正街口附近，台13線24.2公里處固定式測速照相桿，今年上半年取締2489件。圖／苗栗縣警局提供

測速 苗栗縣

延伸閱讀

防疫期間超速件數增 北市警加強取締易肇事路段

苗栗台61線新增2支固定測照桿 全縣上半年桿王還是這支

這些品牌的駕駛最有可能吃上超速罰單 你是其中之一嗎？

有顯著的成效！中警上周罰萬件超速　即刻起加碼2周大執法

相關新聞

還在人工量溫？台鐵內壢後站站長：剛裝自動量溫消毒器

桃園市議員謝美英指出，有民眾反映台鐵內壢站後站還在請志工量額溫，既落伍又危險，必須趕快改善。內壢站表示，當初接到議員和民...

半年取締3840件 台61線97.55K蟬連苗栗縣測速「桿王」

苗栗縣警局今年1到6月固定式測速照相桿取締超速違規1萬8215件，其中台61線西濱快速公路97.55公里處後龍鎮路段南向...

新竹縣確診再+0 上午莫德納疫苗預約一度爆量當機

新竹縣今天（10日）再度0確診，不過上午8點疫苗預約系統一開放卻出現當機情形，衛生局解釋因瞬間湧入過多民眾登記，才會導致...

竹市動物園13日重新開園喊卡 竹市府：維持休園到26日

因應中央微解封政策，新竹市前天宣布新竹市立動物園將於13日重新開園，但人流控管1500人以下，市府今天還開直播替園內的老...

新竹縣莫德納疫苗預約踴躍 9鄉鎮衛生所不到中午全額滿

新竹縣長楊文科昨天宣布新竹縣獲配10080劑莫德納疫苗，但今天上午開放接種疫苗預約，新竹縣13鄉鎮市的疫苗接種名額，其中...

鄭文燦視察接種站 桃園16日起50至64歲打疫苗

桃園今天執行69歲長者接種計畫，儘管天氣炎熱，但民眾接種意願高，接種秩序大致良好。市長鄭文燦上午到接種站視察，鼓勵民眾為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。