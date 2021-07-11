半年取締3840件 台61線97.55K蟬連苗栗縣測速「桿王」

苗栗縣警局今年1到6月固定式測速照相桿取締超速違規1萬8215件，其中台61線西濱快速公路97.55公里處後龍鎮路段南向取締3840件，蟬連測速「桿王」，罰鍰進帳至少1152萬元。

台61線97.55公里測速桿王，前年6月才啟用，當時7個月就取締8453件，躍升測速桿王，去年取締7928件，今年上半年3840件，都是全縣固定桿取締最多，警方分析台61線速限有每小時80公里、90公里之分，97.55公里處路幅寬敞筆直，也無岔路及號誌管制，速限每小時80公里，用路人容易超速行駛。

第二名測速桿在頭屋鄉尖豐路、中正街口附近，台13線尖豐公路24.2公里處南向，今年初啟用，因在國道1號頭屋交流道附近，限速每小時50公里，又在下坡路段，車速一時沒有轉換過來，易超速釀成事故，上半年取締2489件。

此外，第三名到第十名依序獅潭鄉台3線108公里南向2105件、大湖鄉台3線131.6公里北向1722件、三灣鄉台3線102.8公里北向1365件、通霄鎮128縣道2.4公里西向967件、頭份市中央路頭份國中前東向941件、苑裡鎮140縣道8.1公里東向751件、竹南鎮永貞路與勝利街口南向717件、苗栗市台13線35.2公里北向690件。

縣警局表示，疫情警戒措施期間，外出車輛減少，民眾駕車車速較快，運用固定式測速照相執法設備，除可藉由執法設備自動蒐證取締違規，保障用路人安全外，更可讓警力全力投入防疫工作，及處理突發之治安、交通事件，呼籲用路人應遵守道路交通安全規則，勿違規超速，共同維護道路交通安全。