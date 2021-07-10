桃市捷運綠線施工 蘆竹中正北路部分路段將封閉
桃園捷運綠線蘆竹段近日完成中正北路（南竹路至茄苳溪）400米軌道工程，23日起至28日止，將進行中正北路（南竹路二段到南工路二段）預鑄混凝土U型樑吊裝，屆時每晚10時至隔日上午6時封閉，捷運工程局呼籲民提早眾改道。
捷工局長陳文德表示，為了降低施工對交通造成的衝擊，捷運綠線工程採用預鑄工法，先在其他地方做好軌道結構，再利用深夜運到目的地吊掛組裝，概念有點類似模型組裝。未來預鑄混凝土U型樑將以每月20支的速度吊掛安裝，預計每月能完成300米的軌道架設。
捷工局指出，捷運綠線蘆竹高架路段23日至28日施工時，中正北路（南竹路二段至南工路二段）將雙向全線封閉，請民眾提早改道富國路或南崁路二段。另外，八德高架路段8月也將進行新闢路段預鑄混凝土U型梁的吊裝作業，地下物化路段工程則會在10月底安排潛盾機發進。
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