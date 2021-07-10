桃市捷運綠線施工 蘆竹中正北路部分路段將封閉

桃園捷運綠線蘆竹段近日完成中正北路（南竹路至茄苳溪）400米軌道工程，23日起至28日止，將進行中正北路（南竹路二段到南工路二段）預鑄混凝土U型樑吊裝，屆時每晚10時至隔日上午6時封閉，捷運工程局呼籲民提早眾改道。

捷工局長陳文德表示，為了降低施工對交通造成的衝擊，捷運綠線工程採用預鑄工法，先在其他地方做好軌道結構，再利用深夜運到目的地吊掛組裝，概念有點類似模型組裝。未來預鑄混凝土U型樑將以每月20支的速度吊掛安裝，預計每月能完成300米的軌道架設。