快訊

整理包／台東也宣布禁餐飲內用 全台僅剩這一地開放內用

桃園確診數字有落差 立委質疑「校正回歸？」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
立委魯明哲發現桃園每日確診人數與累計確診人數有落差，質疑是「校正回歸」。圖／翻攝自立委魯明哲臉書粉絲團
立委魯明哲發現桃園每日確診人數與累計確診人數有落差，質疑是「校正回歸」。圖／翻攝自立委魯明哲臉書粉絲團

桃園6日「+0」無新冠肺炎確診個案，全市累計649人確診，但立委魯明哲發現7日新增11例確診，累計個案應該只有660例，但市府統計678例，數字兜不攏，質疑多出來的個案是「校正回歸」；桃園市衛生局長王文彥表示，每天確診人數是中央疫情指揮中心給的數字，累計個案則可能因指揮中心釐清個案實際居住地而有所調整。

魯明哲在臉書指出，桃園7月5日累計本土確診個案649例，隔天+0，7月7日增加11例，加起來應是660例，但市府記者會公布678例，多出來的18例，市府有必要說清楚、講明白。

衛生局長王文彥表示，每天公布的數字無誤，也說明個案可能因指揮中心釐清工作地、戶籍地和實際居住地而有所異動調整。

他也坦言，每天調整的個案實際上只有1、2個出入，單日增加10位數，是因為桃園一次整理了1個多月的調整個案導致，目前數字尚有落差，會逐日更正完畢。

桃園 衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

Garmin員工染疫風波 桃、北隔空交火互批疫調應掌握

Garmin爆員工確診 鄭文燦：做了採檢才接到新北通知

華儲大樓染疫增1例 桃市府匡列51人居隔採檢

國軍桃園總醫院群聚案增5例 全案累計45人確診

相關新聞

新竹縣確診再+0 上午莫德納疫苗預約一度爆量當機

新竹縣今天（10日）再度0確診，不過上午8點疫苗預約系統一開放卻出現當機情形，衛生局解釋因瞬間湧入過多民眾登記，才會導致...

還在人工量溫？台鐵內壢後站站長：剛裝自動量溫消毒器

桃園市議員謝美英指出，有民眾反映台鐵內壢站後站還在請志工量額溫，既落伍又危險，必須趕快改善。內壢站表示，當初接到議員和民...

竹市動物園13日重新開園喊卡 竹市府：維持休園到26日

因應中央微解封政策，新竹市前天宣布新竹市立動物園將於13日重新開園，但人流控管1500人以下，市府今天還開直播替園內的老...

新竹縣莫德納疫苗預約踴躍 9鄉鎮衛生所不到中午全額滿

新竹縣長楊文科昨天宣布新竹縣獲配10080劑莫德納疫苗，但今天上午開放接種疫苗預約，新竹縣13鄉鎮市的疫苗接種名額，其中...

鄭文燦視察接種站 桃園16日起50至64歲打疫苗

桃園今天執行69歲長者接種計畫，儘管天氣炎熱，但民眾接種意願高，接種秩序大致良好。市長鄭文燦上午到接種站視察，鼓勵民眾為...

竹市疫苗諮詢專線擴充至9線 每天接聽破600通

「什麼時候輪到我打疫苗？」「疫苗可以混打嗎？」新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。