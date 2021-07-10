桃園確診數字有落差 立委質疑「校正回歸？」
桃園6日「+0」無新冠肺炎確診個案，全市累計649人確診，但立委魯明哲發現7日新增11例確診，累計個案應該只有660例，但市府統計678例，數字兜不攏，質疑多出來的個案是「校正回歸」；桃園市衛生局長王文彥表示，每天確診人數是中央疫情指揮中心給的數字，累計個案則可能因指揮中心釐清個案實際居住地而有所調整。
魯明哲在臉書指出，桃園7月5日累計本土確診個案649例，隔天+0，7月7日增加11例，加起來應是660例，但市府記者會公布678例，多出來的18例，市府有必要說清楚、講明白。
衛生局長王文彥表示，每天公布的數字無誤，也說明個案可能因指揮中心釐清工作地、戶籍地和實際居住地而有所異動調整。
他也坦言，每天調整的個案實際上只有1、2個出入，單日增加10位數，是因為桃園一次整理了1個多月的調整個案導致，目前數字尚有落差，會逐日更正完畢。
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