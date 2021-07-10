Garmin員工疫調 新北：第一時間通知中央和桃園

桃園市長鄭文燦昨在臉書提到，Garmin員工（案15245）確診是受到台北市男子（案15108）被妻子感染卻沒被匡列，到新竹上班後被發現確診，匡列到其中一名桃園市民（案15207），在經過疫調發現其女兒，也就是Garmin員工確診。

鄭文燦還說，疫調對整個疫情是非常重要，因未即時匡列台北市男子（案15108），男子活動足跡從台北市到新竹縣，再回來到新北市跟桃園，是跨縣市移動的案子。社區要清零，防疫一定要同心，疫調要合作，才能防堵跨縣市缺口。

新北副發言人戴湘儀今在防疫記者會指出，桃園市長鄭文燦提到Garmin員工（案15245），是居住在新北屬於家戶感染，感染源是來自他住在桃園的父親（案15207）。

戴湘儀表示，7月7日新北市衛生局在系統發現她確診，立刻安置到集中檢疫中心，同步啟動疫調，疫調發現她工作場域在桃園，第一時間通知中央和桃園，中間沒有耽擱，一切按照通報的SOP走，新北完全沒有任何延遲。

戴湘儀說，新北市繼續採取精準疫調的積極態度，與各縣市也都落實區域聯防，一起把整個防疫做得更到位。