國軍桃園總醫院群聚案增1例 預計7月14日恢復門急診

國軍桃園總醫院發生群聚案，6月26日起暫停門急診等業務。桃園市長鄭文燦今天表示，國軍桃園總醫院下週可以開放門急診，但要進行分流；桃市府表示，預計14日恢復門急診。

國軍桃園總醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，醫院自6月26日起暫停門急診、住院以及新冠肺炎疫苗施打業務。

桃園市長鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，桃園今天新增4例本土個案，當中有1例（案15312）是國軍桃園總醫院的病人，經過多次採檢後確診，整起群聚案至今46人確診。

鄭文燦表示，經中央疫情指揮中心決定，國軍桃園總醫院下週可以開放門診、急診，桃園市政府衛生局有特別要求，未來門急診要跟住院病人、陪病家人區隔通道、分流，確保安全；桃園市政府衛生局表示，目前預計醫院可在7月14日恢復門急診。