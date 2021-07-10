新竹縣確診再+0 上午莫德納疫苗預約一度爆量當機

新竹縣今天（10日）再度0確診，不過上午8點疫苗預約系統一開放卻出現當機情形，衛生局解釋因瞬間湧入過多民眾登記，才會導致網站短暫出現不順暢，不過5分鐘後就透過分流陸續恢復正常，因疫苗數量不足問題，衛生局也致歉請民眾多包涵。

衛生局說明，這批配發新竹縣的10080劑莫德納疫苗，將提供設籍新竹縣的65歲到68歲民眾施打，且在7月16日前完成接種，不過這個區段的民眾人數就有21500人，因此疫苗數量暫仍不足夠所有民眾都能接種到疫苗。

所以才會捨棄原本以製發通知單的方式讓民眾依單施打，改為透過衛生局網站預約登記，確保真正有意願施打疫苗的民眾能夠優先接種到疫苗，對於民眾在網路預約登記遇到不順暢的情形，衛生局也致歉，並表示後續會由中央公布的「疫苗預約平台」，提供民眾疫苗預約登記。

衛生局也公布最新統計數字，截至7月7日晚，新竹縣75歲以上的接種率仍僅有45.79％；但也坦承，由於中央所配發的疫苗數量不足，無法滿足每一個年齡層人口數，才會優先施打設籍新竹縣的長者，對於非設籍新竹縣的民眾無法施打，衛生局表示是不得已才採取的作法。