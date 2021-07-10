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新竹縣確診再+0 上午莫德納疫苗預約一度爆量當機

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北衛生所為長者施打疫苗情形，新竹縣75歲以上疫苗接種率為45.8%。圖／縣府提供
竹北衛生所為長者施打疫苗情形，新竹縣75歲以上疫苗接種率為45.8%。圖／縣府提供

新竹縣今天（10日）再度0確診，不過上午8點疫苗預約系統一開放卻出現當機情形，衛生局解釋因瞬間湧入過多民眾登記，才會導致網站短暫出現不順暢，不過5分鐘後就透過分流陸續恢復正常，因疫苗數量不足問題，衛生局也致歉請民眾多包涵。

衛生局說明，這批配發新竹縣的10080劑莫德納疫苗，將提供設籍新竹縣的65歲到68歲民眾施打，且在7月16日前完成接種，不過這個區段的民眾人數就有21500人，因此疫苗數量暫仍不足夠所有民眾都能接種到疫苗。

所以才會捨棄原本以製發通知單的方式讓民眾依單施打，改為透過衛生局網站預約登記，確保真正有意願施打疫苗的民眾能夠優先接種到疫苗，對於民眾在網路預約登記遇到不順暢的情形，衛生局也致歉，並表示後續會由中央公布的「疫苗預約平台」，提供民眾疫苗預約登記。

衛生局也公布最新統計數字，截至7月7日晚，新竹縣75歲以上的接種率仍僅有45.79％；但也坦承，由於中央所配發的疫苗數量不足，無法滿足每一個年齡層人口數，才會優先施打設籍新竹縣的長者，對於非設籍新竹縣的民眾無法施打，衛生局表示是不得已才採取的作法。

衛生局指出，這次未能順利預約或不在籍的65歲以上民眾，後續如果要打疫苗，請至「COVID-19 公費疫苗預約平台」進行登記預約，該預約網站上，可以選擇想要接種的疫苗品牌，當疫苗到位時，系統就會通知前往預約的地點施打。

新竹縣長楊文科（右）與衛生局長殷東成（左），今天持續關注新竹縣疫苗預約系統，並承諾會持續為民眾爭取權益。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（右）與衛生局長殷東成（左），今天持續關注新竹縣疫苗預約系統，並承諾會持續為民眾爭取權益。圖／縣府提供

衛生局 莫德納疫苗 新竹

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