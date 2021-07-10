還在人工量溫？台鐵內壢後站站長：剛裝自動量溫消毒器

桃園市議員謝美英指出，有民眾反映台鐵內壢站後站還在請志工量額溫，既落伍又危險，必須趕快改善。內壢站表示，當初接到議員和民眾反映，評估過用自動裝置量溫的問題，因為後站入口為棚架式建築，接近中午一直到下午2、3點溫度高，考量用自動監測裝置會不準確，不過後來找到可以克服問題的裝置，已經在上周安裝兩台桌上型量溫設備還能同時消毒手部，現場有志工引導，請旅客多利用。

謝美英說，內壢站後站這裡有自立、華勛等大型社區人口稠密，內壢站又是台鐵全台三等車站旅客人次最多的站，疫情爆發之前，假日近兩萬人次，結果前站有自動量溫消毒設備後站卻沒有，民眾覺得落伍和憂心，她據理力爭反映問題。

另外，謝美英認為距離鐵路地下化還有一大段時間，但是內壢站周邊常上演人車爭道，尤其行人、車輛穿越平交道的安全經常讓人捏把冷汗。後站有大眷村，雖然生活機能佳，但是不少是上了年紀的長輩出門就醫、採購、訪友，經常被困在車陣寸步難行，尤其從台鐵內壢站後站外面沿途人車爭道，險象環生。

謝美英根據鄉親反映日前邀集交通局、區公所會勘，決議以不縮減現有行車動線的方式，將精忠二街至精忠街783巷路側邊溝直接增繪綠鋪，提高行人過馬路的安全保障。至於內壢火車站附近的軍方營區搬遷延宕，謝美英表示會勘也決定在鐵路地下化之前，營區外精忠街雙向路段及精忠二街口，各增設一組太陽能閃光設施及慢字、停字標識提醒用路人。