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新竹縣莫德納疫苗預約踴躍 9鄉鎮衛生所不到中午全額滿

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東戲曲公園11日至16日莫德納疫苗施打名額已額滿；日前民眾於戲曲公園排隊打疫苗情形。圖／竹東鎮公所
竹東戲曲公園11日至16日莫德納疫苗施打名額已額滿；日前民眾於戲曲公園排隊打疫苗情形。圖／竹東鎮公所

新竹縣長楊文科昨天宣布新竹縣獲配10080劑莫德納疫苗，但今天上午開放接種疫苗預約，新竹縣13鄉鎮市的疫苗接種名額，其中9鄉鎮市不到中午名額就已額滿，不少民眾因預約不到感到憂慮，衛生局則表示後續配發數量都會陸續開放民眾施打，不必擔心。

新竹縣的莫德納疫苗預約接種系統，在今天上午8點準時開放，將從7月11日到16日為設籍於新竹縣的65歲到68歲民眾接種，其中竹北市各接種點名額最快額滿，隨後竹東名額也搶不到，民眾對於施打莫德納疫苗的意願比預期踴躍。

目前13鄉鎮市中，包含竹北、竹東、新埔、關西、芎林、寶山、橫山、北埔及峨眉，都已經額滿無法再預約；衛生局表示，目前疫苗仍還有預約名額，不過因各衛生所、診所、疫苗接種站施打規畫、人力安排，因此並不一定能滿足民眾需求。

衛生局說明，目前新豐鄉及湖口王爺壟運動公園，以及尖石、五峰衛生所加總至少還有數百劑名額可以預約，民眾如果有疫苗接種需求，可以透過衛生局網站的「疫苗接種預約專區」，選擇還有餘額的時間、場所前往接種。

不過也有不少民眾反映，鄰近衛生所、診所都沒有名額，現在要施打疫苗只能前往較遠的鄉鎮才有名額，很不方便，詢問是否能現場候位，衛生局表示，所有施打站都不接受現場排隊候補，民眾仍須透過預約系統登記。

新竹縣明天（11日）將開始為65歲以上民眾施打莫德納疫苗。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣明天（11日）將開始為65歲以上民眾施打莫德納疫苗。記者巫鴻瑋／翻攝

衛生局 莫德納疫苗 新竹

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