新竹縣莫德納疫苗預約踴躍 9鄉鎮衛生所不到中午全額滿

新竹縣長楊文科昨天宣布新竹縣獲配10080劑莫德納疫苗，但今天上午開放接種疫苗預約，新竹縣13鄉鎮市的疫苗接種名額，其中9鄉鎮市不到中午名額就已額滿，不少民眾因預約不到感到憂慮，衛生局則表示後續配發數量都會陸續開放民眾施打，不必擔心。

新竹縣的莫德納疫苗預約接種系統，在今天上午8點準時開放，將從7月11日到16日為設籍於新竹縣的65歲到68歲民眾接種，其中竹北市各接種點名額最快額滿，隨後竹東名額也搶不到，民眾對於施打莫德納疫苗的意願比預期踴躍。

目前13鄉鎮市中，包含竹北、竹東、新埔、關西、芎林、寶山、橫山、北埔及峨眉，都已經額滿無法再預約；衛生局表示，目前疫苗仍還有預約名額，不過因各衛生所、診所、疫苗接種站施打規畫、人力安排，因此並不一定能滿足民眾需求。

衛生局說明，目前新豐鄉及湖口王爺壟運動公園，以及尖石、五峰衛生所加總至少還有數百劑名額可以預約，民眾如果有疫苗接種需求，可以透過衛生局網站的「疫苗接種預約專區」，選擇還有餘額的時間、場所前往接種。