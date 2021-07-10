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鄭文燦視察接種站 桃園16日起50至64歲打疫苗

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，桃園預計13日至15日開放50歲到64歲和領有重大傷病民眾網路預約接種，16日開始施打。本報資料照片
桃園市長鄭文燦表示，桃園預計13日至15日開放50歲到64歲和領有重大傷病民眾網路預約接種，16日開始施打。本報資料照片

桃園今天執行69歲長者接種計畫，儘管天氣炎熱，但民眾接種意願高，接種秩序大致良好。市長鄭文燦上午到接種站視察，鼓勵民眾為了健康踴躍接種，而桃園預計13日至15日開放第10類50歲至64歲及第9類重大傷病市民網路預約，預計16日至22日施打。

龍潭國中接種站今邀請龍潭愛樂管弦樂團，現場演奏魯冰花等多首經典樂曲，緩和長者緊張情緒，而樂團下周二（13日）也將移師桃園巨蛋體育館；楊梅瑞埔國小也有卡通造型氣球表演，折好的氣球也直接讓長者帶回家。

鄭文燦表示，打疫苗可以提高保護力、預防感染並降低重症的風險，今天是69歲長者、59歲原住民的疫苗接種日，後續將以打3休1的方式，持續進行到7月15日。

另外，近日政府調查第10類50歲至64歲、第9類重大傷病市民的疫苗接種意願，桃園預計13日至15日開放預約接種，16日至22日施打疫苗，鼓勵民眾踴躍接種，提升免疫保護力。

桃園 疫苗 鄭文燦

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