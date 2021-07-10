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竹市疫苗諮詢專線擴充至9線 每天接聽破600通

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線擴充到9線。記者張裕珍／翻攝
新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線擴充到9線。記者張裕珍／翻攝

「什麼時候輪到我打疫苗？」「疫苗可以混打嗎？」新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線擴充到9線，除了解答疫苗接種問題、受理回流補打者預約，接聽的抱怨來電也不少，頻問「造冊許久為何還沒通知？」接線人員只能安撫解釋，因整體疫苗還是不足，若民眾能打就打，盡早形成保護力。

新竹市疫苗專線「03-5355137」5月初上線，當時中央開放公費、自費接種，疫苗專線服務提供民眾諮詢，但隨著本土疫情爆發，自費接種政策暫緩，一律依公費接種對象順序安排施打，民眾諮詢問題也激增，在新竹市7月6日宣布要透過專線預約回流補打當天，就接到778通來電，接線人員幾乎忙到電話沒放下來過。

衛生局技士彭馨儀觀察，疫苗諮詢內容會隨著疫情發展而改變，近來替高齡長者接種，最常接到何時能接種？設籍在外縣市怎麼辦？或是之前沒打到可以補打嗎？前陣子北農爆發疫情，也不少果菜市場攤商詢問何時能打疫苗？或中央開放第7類人員接種後，許多進線都來問自己是否符合資格？要去哪裡接種疫苗？

彭說，疫苗一波一波到位，市府都會先造冊登記，並依據疫苗數量陸續安排施打，但確實部分民眾會不滿已造冊或是自認符合公費對象，卻遲遲未獲通知接種，進線來抱怨甚至開罵，但疫苗數量有限，接線人員就會耐心解釋，如第一類非醫事人員就會要求須提供投保證明，避免有浮報情形，以利接種公平性。

疫苗專線第一線傾聽民意，也能搜集最新的輿情，新竹市不少家長會把小孩送出國，但目前海外留學生尚未納入公費接種對象，接線人員發現此類諮詢電話不少，彙整資料後通報衛生局反映給中央，指揮中心日前回覆會依疫苗供應期程、數量，陸續逐漸擴增接種對象，雖然還沒能開放，但也據此傳達地方心聲。

也曾遇過1名老翁風塵僕僕地騎著腳踏車到衛生局，詢問何時會通知打疫苗？衛生局人員說，一問之下才知道老翁69歲，但因為住家偏僻且沒門牌，就怕衛生局通知漏了他，也不知要問誰才好，乾脆直接騎來衛生局詢問，衛生局當時記下老翁資料，並追蹤老翁已在日前順利完成接種，安心不少。

彭馨儀說，9線專線由衛生局、人事處與文化局輪班接聽，雖然諮詢時間表定是周一至周日早上9點到傍晚5點，但為了讓民眾能得到解答，有時也會加班回覆，目前衛生局也彙整常見疫苗問答共44題，放在市府防疫專區網頁https://www.2021.hccg.gov.tw/covid-19%E7%96%AB%E8%8B%97，點進衛生局或3區衛生所都可連結進入，由於唐鳳疫苗預約系統已經上線運作，竹市的疫苗專線也將會滾動調整。

新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線擴充到9線。記者張裕珍／翻攝
新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線擴充到9線。記者張裕珍／翻攝
新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線擴充到9線。記者張裕珍／翻攝
新竹市開通疫苗諮詢專線2個多月來，每天進線逾600通，接線人員也一路從4線擴充到9線。記者張裕珍／翻攝

衛生局 疫苗

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