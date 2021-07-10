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關西民宅門前遭人種樹擋 縣府將徵收畸零地解決
新竹縣關西鎮中豐路2段一排透天民宅，因屋前有塊長條型的畸零地，而多次發生土地糾紛，地主去年更架設鐵皮圍籬擋住居民出入，雖被縣府以違建下令拆除，但後續又被改種樹擋門前；讓居民苦不堪言，最終縣府決定徵收該塊畸零地，平息民怨。
據了解，民宅與道路之間會出現私有畸零地，是因1991年省政府在徵收土地作為道路使用時，因台3線改線，導致該處路段土地被撤銷畫入徵收範圍，使得原有住宅與道路間，出現1到3公尺寬的私有地夾在中間未被徵收，而在多年後引發糾紛。
私有畸零地的土地所有權人，近年多次在其私有地上，即住宅前設置障礙物，去年更以鐵皮圍籬擋住居民出入，讓住戶進出困難，鬧上新聞版面，雖第一時間縣府以違建為由下令拆除，沒想到地主又以種樹方式擋屋前，雙方對於收購土地價格協調不成，縣府也多次介入都無法解決。
縣長楊文科6月底決定，以土地徵收方式辦理徵收，希望能徹底解決畸零地問題；他指出，因該段關西2號道路（中豐路2段）私有地未徵收部分，決定由縣府依都市計畫法規定辦理用地取得，因該土地仍屬都市計畫道路用地，且已完成建築線指示及核發房屋使用執照在案，為平息民怨並解決紛爭，因此採取土地徵收方式辦理較為妥適。
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