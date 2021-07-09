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台灣寬頻通訊「醫」起加油 贈桃竹苗中10醫院養生湯煲

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
台灣寬頻通訊捐贈1500份湯煲組給10家醫院。圖／南桃園有線電視提供
台灣寬頻通訊捐贈1500份湯煲組給10家醫院。圖／南桃園有線電視提供

台灣寬頻通訊（TBC）旗下5家有線電視業者，與大地之子基金會攜手五星級大地酒店，捐贈1500份養生正氣湯煲組給10家醫院，為醫護加油打氣。

TBC表示，疫情最艱困的時刻，醫護檢人員挺身而出，守護國人健康，炎熱天氣穿著防護衣，即使汗如雨下、身心壓力大仍不喊苦，冒著被感染的風險為民眾篩檢，甚至無法像平常一樣回家與家人相聚，備極辛勞，因此發起「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份五星級飯店精心熬製的養生正氣湯煲組，給桃園聖保祿、聯新國際醫院和新竹、苗栗、台中等10家負責篩檢、打疫苗和醫治病患的專責醫院。

 TBC旗下5家有線電視業者6月初聯合捐款2000萬元，協助所屬經營區的地方政府加強防疫工作。

養生湯煲組是和大飯店合作的精緻料理。圖／南桃園有線電視提供
養生湯煲組是和大飯店合作的精緻料理。圖／南桃園有線電視提供

TBC 桃園 疫情

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