「醫」起加油！TBC捐1500份湯品幫防疫英雄補元氣

新冠肺炎疫情延燒，醫護奮不顧身，沒日沒夜站在第一線辛苦抗疫，堅守身影和無私精神令人感動，也著實讓人心疼，TBC旗下五家有線電視業者，與大地之子基金會，攜手五星級大地酒店，捐贈1500份養生「正氣湯煲組」給轄區十間醫院，送上溫暖，「防疫英雄，謝謝您們！」真心感謝，道出對前線醫護人員最大的敬佩。

TBC與旗下五家有線電視業者，獲得醫護在利用社群媒體或者是訊息回饋，也讓用心規畫的捐贈活動更有意義。

TBC指出，疫情最艱困的時刻，醫護檢人員挺身而出，守護國人健康，炎熱天氣穿著厚重防護衣，即使汗如雨下、身心壓力大，仍不喊苦，冒著被感染的風險，全心全力為民眾篩檢、在負壓隔離病房為患者爭取時間，甚至無法回家與家人相聚，備極辛勞。

因此與旗下五家有線電視業者與大地之子基金會體恤醫護不眠不休的辛勞，偕同大地酒店、發起「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份五星級飯店精心熬製的養生「正氣湯煲組」給五個縣市，桃園聖保祿醫院、桃園聯新醫院、北榮新竹分院、中國附醫新竹分院、新竹東元醫院、部立苗栗醫院、苗栗為恭醫院、台中榮總、台中中國附醫、部立台中醫院，共10家負責篩檢、施打疫苗和醫治病患的專責醫院。

這項活動從6月30日起由桃園市起跑，接續到新竹縣、苗栗縣、台中市，送上加熱即食、藥膳配方，美味營養對人體健康有益的養氣湯品，幫醫護人員補足元氣。

TBC旗下五家有線電視業者繼六月初聯合捐款2000萬元防疫經費，協助所屬經營區的地方政府機關，用來應對疫情後，又六月底啟動「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份的養生「正氣湯煲組」，就是希望在最艱困的時候，送上最好的應援，用心陪伴，用行動陪伴醫護人員「醫」起加油！