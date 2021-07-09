新竹縣運動場館微解封 竹東各校校園、操場仍禁止開放
新竹縣府宣布從13日開始，竹北國民運動中心、第二運動場都將適度開放，僅縣立體育場目前仍暫不開放，此外新竹縣內各校校園操場也將開放權限交由各校決定，但竹東鎮各級學校仍被縣府禁止開放校園及操場。
縣府表示，竹北國民運動中心從13日起重新開放，入場人數依分區分別為健身房上限39人、羽球館40人、桌球室24人、綜合球場40人及韻律教室30人，並維持實聯制、出入口管制、人流管控降載。
屆時微解封，民眾使用運動場館仍須保持社交距離並全程配戴口罩；除了竹北國民運動中心，新竹縣第二運動場也開放，人數上限200人，民眾入內同樣須全程戴口罩，但縣立體育場仍暫不開放，且視情況滾動調整。
縣府也宣布，因三級警戒而封閉的各學校校園操場部份，社區民眾有就近運動的需求，所以13日起將授權各校依實際狀況決定是否開放，以及公告開放運動的時間、動線和注意事項；縣內的公有公園也同樣開放，但遊憩設施不開放。
不過因竹東長照機構群聚感染風險隱憂仍在，縣府也表示竹東鎮學校不在這波微解封開放範圍內，因此仍維持禁止開放校園、操場的防疫措施，其餘其他鄉鎮市學校都解封。
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