新竹縣13日起微解封 餐廳、百貨賣場美食街開放內用

新竹縣從13日開始將微解封，開放餐飲業者提供內用服務，但早市及夜市仍僅能外帶，禁止內用、邊走邊吃；縣府表示，餐飲業者包含百貨商場和超市內部附設的飲食區、美食街，開放內用必須設梅花座、隔板及專人取餐，且以套餐、不共食為原則。

新竹縣在各傳統市場仍維持出入口人流管制、身分證單雙號分流，夜市也在13日開始同步微解封開放營業，當然不管早市或夜市都仍僅能外帶餐點，民眾不得試吃、邊走邊吃或內用。

餐飲業者13日起微解封，縣府強調雖開放內用，但業者必須滿足防疫條件，包含設置隔板、梅花座、實聯制、不共食為原則，並且用餐完後確實消毒，才能讓民眾內用，開放內用範圍除了餐廳、小吃店，也包含旅館民宿及遊樂區業附設的餐廳，以及百貨商場和超市內部附設的飲食區、美食街。