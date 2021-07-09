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主題遊樂園微解封 賺錢的水上遊樂場不能玩、連吃也是問題

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小人國13日微解封以後，入園採取高規格的防疫措施。記者鄭國樑／攝影
小人國13日微解封以後，入園採取高規格的防疫措施。記者鄭國樑／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布部風景區微解封，桃園小人國主題遊樂園決定13日（周二）恢復營業，不過配合中央和地方政府，採取高規格防疫措施，入園人流降載至1天開放2000人，只有原來的十分之一，而且必須全部線上預約，完成預約才能入園。

小人國企劃部經理游佳怡說，同樣是配合政府防疫措施，遊客入園以後，所有的遊樂設施一個趟次服務的人數也會降載到40%以下，而且還要維持社交距離，例如遊園列車如果包括遊客下車，還有完成消毒需要半小時，等於1小時內只能服務兩趟次。另外，戶外表演場平時可以容納300人，現在必須限制100人以下，用現場抽號碼牌的方式管制進場的遊客人數。

七八月是大部分主題遊樂園的旺季，水上活動往往又是遊客的最愛，但是交通部觀光局規定會讓口罩潮濕的活動一律禁止，業者因此不能開放最賺錢的水上遊樂設施，關閉主打的設備和場地，恐怕對遊客的吸引力也會大減。

目前讓業者困擾的是，遊客進來以後吃的問題，因為交通部觀光局規定戶外不能吃東西，桃園市政府目前還是維持只能外帶，不開放餐廳用餐，業者表示會再請市政府協助，找出方便遊客用餐的方式。

小人國主題遊樂園在這一次的疫情三級警戒中，6月沒營業沒營收就耗損2400萬元的成本。業者眼前還在想辦法找出其他亮點吸引遊客上門，小人國營業時間平日上午9點到下午4點30分，假日上午9點30分到下午5點。

小人國決定13日微解封恢復營業，圖為去年4月還沒封園的畫面。記者鄭國樑／攝影
小人國決定13日微解封恢復營業，圖為去年4月還沒封園的畫面。記者鄭國樑／攝影

小人國 遊樂園 桃園

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