主題遊樂園微解封 賺錢的水上遊樂場不能玩、連吃也是問題

中央流行疫情指揮中心宣布部風景區微解封，桃園市小人國主題遊樂園決定13日（周二）恢復營業，不過配合中央和地方政府，採取高規格防疫措施，入園人流降載至1天開放2000人，只有原來的十分之一，而且必須全部線上預約，完成預約才能入園。

小人國企劃部經理游佳怡說，同樣是配合政府防疫措施，遊客入園以後，所有的遊樂設施一個趟次服務的人數也會降載到40%以下，而且還要維持社交距離，例如遊園列車如果包括遊客下車，還有完成消毒需要半小時，等於1小時內只能服務兩趟次。另外，戶外表演場平時可以容納300人，現在必須限制100人以下，用現場抽號碼牌的方式管制進場的遊客人數。

七八月是大部分主題遊樂園的旺季，水上活動往往又是遊客的最愛，但是交通部觀光局規定會讓口罩潮濕的活動一律禁止，業者因此不能開放最賺錢的水上遊樂設施，關閉主打的設備和場地，恐怕對遊客的吸引力也會大減。

目前讓業者困擾的是，遊客進來以後吃的問題，因為交通部觀光局規定戶外不能吃東西，桃園市政府目前還是維持只能外帶，不開放餐廳用餐，業者表示會再請市政府協助，找出方便遊客用餐的方式。