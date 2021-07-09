苗栗65歲以上12日起接種莫德納 全縣累計確診下修560例

苗栗縣今天無新增新冠肺炎確診案例，全縣累計本土547例、境外13人，其中1例死亡。縣府呼籲民眾不能鬆懈，防疫作為不能停，請大家持續配合室內外全程戴口罩，沒事盡量減少外出，避免跨縣市移動。7月12日起苗栗縣並開放65歲以上長者接種莫德納疫苗，將採電話預約及村鄰里長通知等方式安排接種。

苗栗縣衛生局表示，先前全縣累計確診數字達571例，但其中有11例移工確診個案案號重複提供，經與疾管署查核後剔除重複個案數，全縣累計為560例。

衛生局指出，疫苗接種截至7月8日，全縣累計已完成5萬5252人次接種，其中長者部分已接種2萬8086人次，長者接種覆蓋率達50.83％。

中央配發的莫德納疫苗提前到貨，苗栗縣疫苗施打也提早規畫，自7月12日起開放65歲以上長者接種莫德納，預約方式採電話預約及村、鄰、里長通知等方式，有14個鄉鎮市採電話預約，4個鄉鎮由村鄰里長通知，7月10日上午8點30分至下午4點開放30個預約電話號碼，分鄉鎮、分時段，請大家依照鄉鎮分配到的電話預約，以分散電話的壅塞，讓大家都可預約報名，相關接種站時間、地點及預約方式、鄉鎮市電話號碼分配，公告在縣府及衛生局所網站及FB。