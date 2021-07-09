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避免前線防疫人員熱傷害 岦陞公司贈新竹縣500箱礦泉水
設於桃園市的岦陞公司，因不捨第一線防疫人員執行快篩、快打或載運任務時，必需穿戴密不透風的防護裝備，甚至還傳出有熱傷害意外，因此透過新竹縣議員林禹佑牽線，在今天捐贈新竹縣防疫一線單位500箱礦泉水，希望能多少給予幫助。
岦陞董事長黃宣諺表示，自己是新竹縣民，公司很多客戶也在新竹縣，因為林禹佑議員的促成，才有了這次捐贈行動，他們也是善盡企業的社會責任關心防疫人員，希望能拋磚引玉帶動各多企業發揮愛心，讓社會更溫馨，在大家共同努力付出下，疫情也能早日結束。
總數500箱的礦泉水，雖然僅價值36萬元，最對第一線防疫工作者是很大的支持，縣府將分別配發給衛生局、消防局及警察局，讓第一線人員能隨時補充水分，避免因高溫又穿戴防護服裝而造成中暑。
縣長楊文科表示，他多次視察並慰勞新竹縣的快篩部隊及快打部隊，不過只是一身簡裝只戴口罩、護目鏡，卻不用多久時間就已經汗流浹背，而第一線醫護人員防疫人員，在炎炎夏日需長時間「全副武裝」，守護民眾安全，讓人看了非常心疼，因此也特別感謝企業善心，能持續給予縣府及防疫同仁加油打氣。
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