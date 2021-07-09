快訊

三級警戒延長 國防部：8月教召暫停、外島官兵暫停休假

PLG／簡浩帶槍投靠 夢想家小球部隊火力再升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免前線防疫人員熱傷害 岦陞公司贈新竹縣500箱礦泉水

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
岦陞公司贈新竹縣500箱礦泉水，要給第一線防疫工作者補充水分避免中暑。圖／縣府提供
岦陞公司贈新竹縣500箱礦泉水，要給第一線防疫工作者補充水分避免中暑。圖／縣府提供

設於桃園市的岦陞公司，因不捨第一線防疫人員執行快篩、快打或載運任務時，必需穿戴密不透風的防護裝備，甚至還傳出有熱傷害意外，因此透過新竹縣議員林禹佑牽線，在今天捐贈新竹縣防疫一線單位500箱礦泉水，希望能多少給予幫助。

岦陞董事長黃宣諺表示，自己是新竹縣民，公司很多客戶也在新竹縣，因為林禹佑議員的促成，才有了這次捐贈行動，他們也是善盡企業的社會責任關心防疫人員，希望能拋磚引玉帶動各多企業發揮愛心，讓社會更溫馨，在大家共同努力付出下，疫情也能早日結束。

總數500箱的礦泉水，雖然僅價值36萬元，最對第一線防疫工作者是很大的支持，縣府將分別配發給衛生局、消防局及警察局，讓第一線人員能隨時補充水分，避免因高溫又穿戴防護服裝而造成中暑。

縣長楊文科表示，他多次視察並慰勞新竹縣的快篩部隊及快打部隊，不過只是一身簡裝只戴口罩、護目鏡，卻不用多久時間就已經汗流浹背，而第一線醫護人員防疫人員，在炎炎夏日需長時間「全副武裝」，守護民眾安全，讓人看了非常心疼，因此也特別感謝企業善心，能持續給予縣府及防疫同仁加油打氣。

新竹 快篩 衛生局

延伸閱讀

竹縣再獲中央配發莫德納疫苗 規畫65至68歲長者接種

竹縣今0確診 縣長楊文科：接種疫苗穩紮穩打

竹縣今增1確診 莫德納疫苗增配8400劑「規畫69至74歲施打」

竹縣今增1確診 台大醫院竹東院區醫療降載停收新病患

相關新聞

六福村樂園13日微解封將迎客 2個月燒6千萬苦盡甘來

因三級警戒已封園近2個月的六福村主題樂園，正式宣布配合中央防疫微解封，將在下周二（13日）重新開園迎接遊客上門，每天限量...

苗栗台61線新增2支固定測照桿 全縣上半年桿王還是這支

駕駛人注意了！苗栗縣台61線西濱竹南路段及通霄路段，縣警局已新增固定式測速照相執法設備，8月1日起宣導1個月，9月1日起...

接種疫苗還有禮物拿 準媽咪笑稱「好像在逛婦幼展」

桃園今天進行孕婦及幼教人員接種疫苗專案，接種秩序大致良好，孕婦接種站還特地準備環保袋、奶粉試用包、口水巾等小禮物，讓不少...

主題遊樂園微解封 賺錢的水上遊樂場不能玩、連吃也是問題

中央流行疫情指揮中心宣布部風景區微解封，桃園市小人國主題遊樂園決定13日（周二）恢復營業，不過配合中央和地方政府，採取高...

桃園餐廳夜市禁內用 鄭文燦提3條件才開放

中央疫情指揮中心公布三級警戒鬆綁，開放餐廳內用，但桃園市長鄭文燦罕見「逆時中」，堅持全市餐廳夜市限外帶，今天下午也在桃園...

苗栗65歲以上12日起接種莫德納 全縣累計確診下修560例

苗栗縣今天無新增新冠肺炎確診案例，全縣累計本土547例、境外13人，其中1例死亡。縣府呼籲民眾不能鬆懈，防疫作為不能停，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。