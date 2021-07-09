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接種疫苗還有禮物拿 準媽咪笑稱「好像在逛婦幼展」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今天執行孕婦接種疫苗專案，秩序大致良好，目前13日梯次尚有名額，有需求的準媽媽們可上網預約。記者陳俊智／攝影
桃園今天執行孕婦接種疫苗專案，秩序大致良好，目前13日梯次尚有名額，有需求的準媽媽們可上網預約。記者陳俊智／攝影

桃園今天進行孕婦及幼教人員接種疫苗專案，接種秩序大致良好，孕婦接種站還特地準備環保袋、奶粉試用包、口水巾等小禮物，讓不少準媽媽心情大好，直說「好像在逛婦幼展」；桃園市長鄭文燦上午視察接種站情況表示，專案還有13日時段，目前尚有名額，歡迎桃園的準媽媽預約，網址

孕婦接種專案今天上午在桃園巨蛋體育館執行，由榮總醫護團隊負責初診和接種工作，院長盧星華親自坐鎮督導，而負責周邊引導服務的社會局也在動線每個轉角及梯間派員駐點，防範準媽媽跌倒及應變各種狀況，就連準爸爸也直呼貼心。

此外，孕婦接種站除了請國樂團演奏輕音樂，更為每位接種者準備孕期會用到的小禮物，包括名牌服飾環保袋、奶粉試用包、孕婦雜誌和小朋友的口水巾等，讓準媽媽笑開懷，「以往婦幼展才有的好康，沒想到接種疫苗也能拿到」。

王姓準媽媽表示，莫德納疫苗開放初期，自己還在猶豫要不要接種，直到4日產檢詢問醫生確定體質適合才有想打念頭。當時產檢完已經中午，離專案預約開放時間已經過了很久，沒想到還有名額，心理還蠻高興的。她也說，打完疫苗之後，會覺得接種手臂痠痛，略為倦怠，但不會特別不舒服，還要再觀察一下。

鄭文燦除了視察接種動線秩序，也祝福準媽媽們生產順利，寶寶健康平安。他表示，桃園有1.8萬名孕婦，有18家醫療院所設有孕婦門診，衛生所也有開放孕婦預約，但確實掛號不容易，開設孕婦接種專案，就是希望能讓更多準媽咪有所保障，目前13日尚有名額，歡迎有需要準媽咪預約。

另外，幼教人員接種專案南北區共有3站，分別在龍安國小、楊梅國中和平鎮高中執行，今天共計3833人接種，接種率約43%，未來幾天還有計畫會繼續執行。

孕婦接種專案禮物包開箱。記者陳俊智／攝影
孕婦接種專案禮物包開箱。記者陳俊智／攝影
桃園今天執行孕婦接種疫苗專案，秩序大致良好。市長鄭文燦視察時表示，目前13日梯次尚有名額，有需求的準媽媽們可上網預約。記者陳俊智／攝影
桃園今天執行孕婦接種疫苗專案，秩序大致良好。市長鄭文燦視察時表示，目前13日梯次尚有名額，有需求的準媽媽們可上網預約。記者陳俊智／攝影
桃園今天執行孕婦接種疫苗專案，秩序大致良好，目前13日梯次尚有名額，有需求的準媽媽們可上網預約。記者陳俊智／攝影
桃園今天執行孕婦接種疫苗專案，秩序大致良好，目前13日梯次尚有名額，有需求的準媽媽們可上網預約。記者陳俊智／攝影

孕婦 桃園

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