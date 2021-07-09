快訊

台中餐飲政策轉彎「禁內用」盧秀燕：人潮病毒會移動

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市68歲長者接種疫苗報到率創新高 下周開打65歲

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天安排68歲長者4319人接種疫苗，市長林智堅到場關心。圖／新竹市政府提供
新竹市今天安排68歲長者4319人接種疫苗，市長林智堅到場關心。圖／新竹市政府提供

新竹市今天安排68歲長者4319人接種疫苗，早上報到率79%再創新高，因竹市再獲配9300劑莫德納疫苗，市長林智堅表示，施打年齡將持續開放至67至65歲設籍竹市長輩，預計明、後天陸續投遞通知書，12日起一連3天將分別替67、66、65歲施打。

市府也統計，今天早上已替2250名68歲長者施打疫苗，全部人口累計至今已有5萬7267人接種，疫苗覆蓋率12%，下周開始將依序替65歲以上長者接種疫苗，預估下周三可完成竹市第8類公費疫苗接種對象施打，屆時疫苗覆蓋率將可達總人口15%。

下周將針對67至65歲設籍竹市長輩接種疫苗，民政處已經著手通知作業，市府預計於明、後兩天（10、11日）陸續投遞通知書，市府假日趕工作業，最晚周日就可收到通知書，請67至65歲在籍長輩放心，下周一、二、三就可陸續安排施打疫苗。

市府提醒，各疫苗站都採分流制，請長輩依通知時間「準時來」即可，並把握「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來」口訣，先在家中先完成意願書，縮短報到時間，建議依照通知書時間前來，避免久候，長輩也可攜帶正在服用藥物供醫師看診參考。

市府說明，竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線03-5352615，將到府為長輩接種疫苗。

莫德納疫苗 計程車 新竹

延伸閱讀

徐若瑄打完第2劑疫苗頭昏 傳授新加坡解燒水果祕方

嘉義市幼教職員莫德納疫苗開打 942人將接種

雪梨疫情嚴峻 澳洲稱輝瑞將加速供應疫苗

幼教人員打疫苗排除負責人、隨車老師 協會：半套防疫

相關新聞

六福村樂園13日微解封將迎客 2個月燒6千萬苦盡甘來

因三級警戒已封園近2個月的六福村主題樂園，正式宣布配合中央防疫微解封，將在下周二（13日）重新開園迎接遊客上門，每天限量...

苗栗台61線新增2支固定測照桿 全縣上半年桿王還是這支

駕駛人注意了！苗栗縣台61線西濱竹南路段及通霄路段，縣警局已新增固定式測速照相執法設備，8月1日起宣導1個月，9月1日起...

接種疫苗還有禮物拿 準媽咪笑稱「好像在逛婦幼展」

桃園今天進行孕婦及幼教人員接種疫苗專案，接種秩序大致良好，孕婦接種站還特地準備環保袋、奶粉試用包、口水巾等小禮物，讓不少...

竹市68歲長者接種疫苗報到率創新高 下周開打65歲

新竹市今天安排68歲長者4319人接種疫苗，早上報到率79%再創新高，因竹市再獲配9300劑莫德納疫苗，市長林智堅表示，...

新竹市3座微型圖書館 13日重新啟用

中央宣布延長三級警戒至26日，但13日起祭出微解封措施，室內場館可有條件開放，新竹市考量防疫，圖書館暫不開放，但3座微型...

微解封！小人國主題樂園13日開園 同時段限2千遊客

中央疫情指揮中心宣布三級警戒管制放寬，桃園首波將開放虎頭山、慈湖和角板山行館等遊憩景點，現場將已人流燈號警示和單一出入口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。