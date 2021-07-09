竹市68歲長者接種疫苗報到率創新高 下周開打65歲

新竹市今天安排68歲長者4319人接種疫苗，早上報到率79%再創新高，因竹市再獲配9300劑莫德納疫苗，市長林智堅表示，施打年齡將持續開放至67至65歲設籍竹市長輩，預計明、後天陸續投遞通知書，12日起一連3天將分別替67、66、65歲施打。

市府也統計，今天早上已替2250名68歲長者施打疫苗，全部人口累計至今已有5萬7267人接種，疫苗覆蓋率12%，下周開始將依序替65歲以上長者接種疫苗，預估下周三可完成竹市第8類公費疫苗接種對象施打，屆時疫苗覆蓋率將可達總人口15%。

下周將針對67至65歲設籍竹市長輩接種疫苗，民政處已經著手通知作業，市府預計於明、後兩天（10、11日）陸續投遞通知書，市府假日趕工作業，最晚周日就可收到通知書，請67至65歲在籍長輩放心，下周一、二、三就可陸續安排施打疫苗。

市府提醒，各疫苗站都採分流制，請長輩依通知時間「準時來」即可，並把握「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來」口訣，先在家中先完成意願書，縮短報到時間，建議依照通知書時間前來，避免久候，長輩也可攜帶正在服用藥物供醫師看診參考。

市府說明，竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線03-5352615，將到府為長輩接種疫苗。