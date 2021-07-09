風景區微解封 桃市府：小烏來天空步道不開放

全國第3級警戒延長但微解封。桃園市觀光局今天表示，開放慈湖銅像公園、角板山行館園區，但熱門的小烏來天空步道及巴陵古道園區等區域不開放；旅宿餐飲部門也暫不開放內用。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，全國第3級警戒延長到26日，但12日後可有條件適度放寬部分管制，

桃園市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，桃園市所轄相關風景區未來將朝有限度的控管後開放，將以人流燈號警示系統及單一出入口等方式管制，將會先行開放虎頭山、慈湖銅像公園、角板山行館園區等。

桃園觀旅局也說，虎頭山環保公園、樹屋、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道及巴陵古道園區等區域，及風景區相關室內場館、公園遊具區、團體活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區、遊客中心等，因施工或有人潮群聚疑慮加上管控人潮不易不開放。

桃園觀旅局表示，由於餐飲部分桃園市暫不開放內用，旅宿的餐飲部門也配合管制，小人國主題樂園、埔心牧場則將於13日起對外開放，其他相關開放規定與9人小團旅遊等政策，配合中央規定辦理。