微解封！小人國主題樂園13日開園 同時段限2千遊客

中央疫情指揮中心宣布三級警戒管制放寬，桃園首波將開放虎頭山、慈湖和角板山行館等遊憩景點，現場將已人流燈號警示和單一出入口方式進行管制，但虎頭山環保公園、慈湖陵寢和小烏來天空步道等地考量施工及人流管制不易等因素，暫不開放。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，除了上述開放景點，小人國主題樂園、埔心牧場13日也將對外開放，9人小團旅遊也配合中央規定辦理。不過，桃園目前維持餐廳、美食區禁止內用規定，遊客及旅行團成員的用餐問題也要解決，已請業者研擬方案，觀旅局會再審視方案可不可行。

小人國主題樂園表示，園區原本能容納2萬人，考量疫情關係，開放人數縮減為2千人。依據中央疫情指揮中心及桃園市政府規範，園區餐廳暫不開放內用，也不能邊走邊吃，但會將桌椅移至室外並保持安全距離，供遊客休息用餐。

觀旅局指出，首波開放地點有虎頭山、慈湖銅像公園和角板山行館，暫不開方場館則有虎頭山環保公園、樹屋、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道和巴陵古道園區，會隨時依中央指揮中心規範滾動式修正。