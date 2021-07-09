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六福村樂園13日微解封將迎客 2個月燒6千萬苦盡甘來

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村喜迎微解封，希望遊客在做好防疫措施下，能回樂園看看野生動物們。圖／六福村提供
六福村喜迎微解封，希望遊客在做好防疫措施下，能回樂園看看野生動物們。圖／六福村提供

因三級警戒已封園近2個月的六福村主題樂園，正式宣布配合中央防疫微解封，將在下周二（13日）重新開園迎接遊客上門，每天限量3000人入園，但水樂園仍不開放；據悉園方休園期間已燒6000萬元苦撐，對於能重新開園非常期待。

位於新竹縣關西鎮的六福村，從5月17日就因疫情升溫宣布休園，期間數度傳出將解封而大肆準備開園又落空，讓園內近千名員工如坐雲霄飛車心情好幾次起伏，終於盼到微解封能重新開園，目前正作開園前最後檢查準備工作。

六福村表示，13日重新營業當天只會開放最多3000名遊客入園，僅有園區最大客容量的10%，比中央規定的40%還嚴格，就是希望提供遊客最安心的遊玩空間與距離，且入園除了量體溫、實聯制及保持社交距離外，園區內餐廳都設隔板及梅花座，同時縮短營業時間到當天下午5點。

為了遊客健康安全，六福村也積極進行員工訓練，入園處將設置擺放消毒墊，園區也每天定時消毒4至8次，服務人員將全面配戴防疫面罩，不過原本每年夏天都令遊客期待的六福水樂園，目前仍不開放。

據了解，六福村每個月人事成本支出就超過2500萬元，因此因疫情休園期間每天不僅沒有門票收入，還要支出大筆薪水才能養活員工，更慘的是因園內有野生動物園，光動物飼料錢每個月也要500萬元。

休園期間不含遊樂器材設備攤提、能源費用，僅人事、飼料費用支出，近2個月時間就已經燒了6000萬元，只希望能盼到遊客回籠，因此疫情期間開辦線上直播動物實境秀，就是希望維持樂園吸引力，讓民眾在家也能逛動物園，解封後能馬上來園內體驗。

六福村對於微解封十分有信心，加上鄰近的國道3號高原交流道才在上月底通車，未來只要下交流道車程5分鐘，就能抵達樂園，對於北部縣市遊客具有方便性及吸引力，但也同時希望民眾配合防疫，員工及動物們都在等著與遊客們相見歡。

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