苗栗台61線新增2支固定測照桿 全縣上半年桿王還是這支

駕駛人注意了！苗栗縣台61線西濱竹南路段及通霄路段，縣警局已新增固定式測速照相執法設備，8月1日起宣導1個月，9月1日起將開始執法，取締違規。苗栗縣各路段目前共有79支測速照相桿，其中位於台61線97.55公里後龍南下路段的測照桿已連續2年蟬聯全縣「桿王」，今年上半年取締也達3840件，仍居全縣之冠。

縣警局交通隊指出，台61線是全國第一條也是最長的一條南北快速公路，由於免收通行費，因此很多民眾當作國道1號及國道3號的替代道路，沿線重車多且超速情形嚴重，縣警局為保障用路人行車安全，在台61線竹南崎頂路段88.1公里處中央分隔島（限速80公里）及通霄段114.3公里處北向（限速90公里），設置固定式測速照相執法設備，希望落實速度管理並防制事故發生。