新竹縣藝文場館將微解封採預約制 圖書館則仍不開放

新竹縣府配合全國防疫警戒適度解封，文化局所轄美術館、縣史館、蕭如松藝術園區等藝文場館，從7月13日起適度解封開放，採預約參觀的方式，各場館實施人流管制，但全縣公共圖書館仍暫不開放，但提供得來速取書服務。

文化局說明，文化局各藝文場館從13日開始微解封，除實施人流降載及出入動線管制外，民眾進到場館內也應維持社交距離、戴口罩，現場都提供乾洗手液或酒精消毒，要求民眾落實實聯制及體溫監測等共通防疫措施。

文化局長李安妤指出，文化局公共圖書館仍暫不開放，為讓愛書也能享受閱讀，即日起提供線上預約及得來速取書服務，全縣公共圖書館自12日起逐步提供單一窗口取書服務；演藝廳等表演場所則比照中央防疫指引辦理，提供表演團隊閉門排練、攝錄影及直播，新瓦屋客家文化保存區仍暫停所有場地租借至7月26日。

李安妤還說明，暑假期間深受大小朋友喜愛的板凳電影院，因受疫情影響將延後辦理，文化局日前也推出線上說故事、戲劇線上夏令營等多種活動，歡迎家長帶著孩子在家一起參與，未來還會視疫情發展，滾動調整相關場館防疫措施。