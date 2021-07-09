13日起微解封 白沙屯拱天宮維持禁入殿參拜
中央流行疫情指揮中心昨天宣布13日起，廟宇等宗教場所可依指引「微解封」，但苗栗通宵白沙屯拱天宮今天宣布，不考慮開放信徒進入大殿參拜，待26日後再說。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布延長全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒到7月26日，並從13日起適度鬆綁部分措施，包括餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街、廟宇及教會等宗教場所，皆可依指引「微解封」。
白沙屯媽祖、苗栗通霄拱天宮總幹事陳春發宣布，考量參拜人流難以管制，不考慮開放信眾進入大殿參拜，繼續維持在宮前廟埕上香即可，等到7月26日後再視狀況調整。
陳春發表示，實際決策最後會送管理委員會，討論確認後，再正式宣布。
中央流行疫情指揮中心5月14日公布台北市萬華區茶藝館群聚案公共場所活動足跡，5月2日曾有確診者前往拱天宮，廟方得知後加強消毒，為了控管人流、避免群聚，決定信眾禁止進到廟宇裡面參拜，只能在廟外拜拜，管制措施持續至今。
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