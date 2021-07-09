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微解封民眾搶訂房 武陵、福壽山農場暑假假日訂房全滿

中央指引難做到 侯友宜：新北餐飲不開放內用 仍採外帶

鄭文燦：夜市開放內用 群聚案落幕後餐廳實施

中央社 / 桃園9日電

全國第3級警戒延長但微解禁。桃園市長鄭文燦昨天表示，夜市部分不能內用，今天改口表示，夜市部分會按照人流管制規定開放，餐廳內用規範則會在指標群聚案風險降低後實施。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，全國第3級警戒延長到26日，但12日後可有條件適度放寬部分管制。

桃園市長鄭文燦今天上午主持新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會議時表示，現在採取每個行業、類別逐一檢討，也尋求北北基桃最大程度的一致性，因此夜市部分會按照人流管制規定開放，但鼓勵外帶，防疫規定包括用餐區隔板、排隊保持社交距離等都要做，會由經發局發布規範，13日開始實施。

鄭文燦說，餐廳的部分，百貨公司的餐廳、美食區、美食街等，這一類的用餐區域必須脫下口罩，因此內用要採取分餐不共餐、梅花座、座位減半等必要的防疫規定。

鄭文燦說，餐廳部分鼓勵外帶，會在目前指標性個案、華儲大樓染疫事件和國軍桃園總醫院群聚案事件，確定社區風險降到最低後實施內用規範，也會參考北北基政策來推動。

鄭文燦說，如果有某一個行業不知道可不可以開放、開放型態，行業別可以參考中央規定，地方制定好防疫規範後讓行業來遵循，因為解封的規定是微解封，因此會根據中央規範做適度微調。

鄭文燦 桃園 夜市

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