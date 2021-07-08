苗栗衛生局長工作報告 張蕊仙領略兩樣情2度鞠躬道歉

苗栗縣衛生局今在議會工作報告，衛生局長張蕊仙因縣內疫情處置與議員遭電話恐嚇等事件，備受關注。泛藍議員紛紛為她加油打氣，也有議員痛批中央防疫政策不當才造成嚴重疫情，表態力挺；日前發出聯合聲明撤換她的曾玟學等議員，則輪番質疑苗栗防疫一團亂，炮火猛烈，張蕊仙在議員要求下兩度鞠躬道歉。

議員登記發言踴躍，泛藍議員紛紛慰勉醫護與防疫人員辛勞，部分要求檢討改善意見也是「輕聲細語」說重話，或以鼓勵取代指責。黃芳椿認為，苗栗移工事件在短時間解除，事情都是基層在做，他要給衛生局按個讚；鄭碧玉鼓勵張蕊仙身為職場女性領導人要有更大靭性、勇敢走下去；楊文昌以公衛護理人員家屬身分強調他清楚防疫工作和大家的辛苦。

林寶珠認為京元電移工事件短時間就hold住，成為環南市場防疫借鏡，難能可貴；韓茂賢向張蕊仙表明「我挺妳」，強調京元電如同台積電是苗栗「護縣神山」，發生群聚感染後，縣內對移工集中管理，隔離高風險作法是對的，苗栗短時間將火撲滅，比陳時中做得好。

張淑芬認為疫情突如其來，有些衛生局無法掌控，有些是中央政策不足，苗栗防疫讓全國關切，局長有必要向鄉親道歉並與部屬好好互相配合。議員孫素娥、陳碧華、張顧礫等多名議員也表達慰勉。

但也有不少議員認為張蕊仙在疫情期間都不接聽或回應議員電話，應檢討建立回應窗口；鄭秋風痛批3加11是台灣疫情最大破口，包括疫苗不足都是中央政策失當，衛生局、環保局防疫都應「挺住、關關難過關關過」。

陳光軒等議員日前聯合聲明要求縣長撤換張蕊仙，輪到發言時炮火猛烈；宋國鼎質疑縣內疫苗分配、造冊魚目混珠，張該負起責任，要求政風清查；陳品安抨擊張蕊仙防疫期期間如「神隱少女」找不到人，議員就事論事質疑是民主常態，事後卻有3名議員被恐嚇，要求鄭重向3名議員道歉。

張蕊仙回應表示，家人打電話行為太衝動，但她不知情，在陳品安要求下，張蕊仙在儀會中再度鞠躬道歉長達10秒鐘。

羅貴星和陳品安都要求張蕊仙為自己防疫表現評分，張被一再追問後回答「至少給自己80分以上」，但羅貴星質疑疫情嚴峻時，議員有事急著找人，卻都是科長在回應，局長反而退縮不接電話；黎煥強、曾玟學、陳光軒等人嚴詞指責苗栗防疫狀況百出，強烈要求衛生局改善。