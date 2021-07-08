防疫失職挨批、小叔涉恐嚇 苗縣衛生局長2度道歉

苗栗縣衛生局長張蕊仙日前遭多名議員以防疫失職為由要求下台，事後張的小叔疑為大嫂打抱不平，打電話給3名議員涉嫌恐嚇。張蕊仙今天在議會備詢為一連串爭議2度鞠躬道歉。

苗栗縣議會第19屆第5次定期會，今天由環保局、衛生局進行工作報告，衛生局長張蕊仙在報告內容中，以「一場無法事先演練的戰疫」形容並說明縣內爆發移工群聚感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）事件處理過程。

張蕊仙指出，自5月30日為恭醫院發現京元電子一名移工有感冒症狀，通報疑似個案、隔日確診後，衛生單位就警覺可能引發移工間群聚感染，緊急與中央聯繫迅速介入防堵疫情擴散至社區。

張蕊仙說，當時移工快篩陽性、確診人數突然驟增，如同海嘯一時擋不住，1400多人須送到外地集中檢疫所20多個場所，人數眾多又必須同時處理交通、安置地點、隔離採檢，以致當下真的非常混亂，加上仲介公司員工也確診，沒有能力協助通譯，所以在語言、名冊上也發生很大問題，種種採檢、送驗、安置到後續治療，「我承認我們在這時候沒有準備好、沒有做好，很多地方不周延、做得不足的地方需要再改進」。

對於衛生局工作報告，議員張淑芬認為，移工群聚染疫事件導致社會輿論對縣府防疫諸多批評，衛生局長至少應向鄉親表達歉意；張蕊仙立即回應並鞠躬表示為處理事件過程中有不足之處，公開向鄉親、現場及所有議員致歉。

另外，民進黨、時代力量及無黨籍等9名議員於7月2日發表聯合聲明，批評縣府防疫失能、衛生局長張蕊仙缺乏專業、卸責無擔當，並羅列6大失職理由點名要求下台，縣長徐耀昌以「陣前不宜換將」婉拒，事後卻傳出其中3名議員接到疑似恐嚇電話，檢警偵辦查出撥打電話者竟是張蕊仙的邱姓小叔，邱男遭拘提後以新台幣5萬元交保。

縣議員陳品安要求張蕊仙應為此事向3名議員鄭重道歉。張蕊仙表示，家人這樣的行為是太衝動了，「我真的不知情，但因為這樣的行為，我跟3名議員道歉」，隨即鞠躬5秒鐘表達歉意。

陳品安批評，在疫情緊張期間，縣內防疫工作有缺失，議員有事請教都找不到衛生局長，張蕊仙成了「神隱少女」，甚至傳出連縣長的電話都不接，「妳這樣尊重議會、尊重這項職位嗎」。

接著議員羅貴星追問張蕊仙，對自己工作表現打幾分，張回應「至少有80分」，但也承認過程中有做得不夠好的地方，爾後願意改進。

陳光軒、曾玟學、黎煥強等人聯合質詢表示，此次疫情期間，衛生局疫調資訊錯誤百出，疫苗施打策略朝令夕改，造成百姓無謂恐慌，衛生局長身為防疫單位主管責無旁貸，議員是就事論事，盡監督之責，並非針對個人；曾玟學更以疫調、疫苗施打、移工宿舍安置等一連串混亂狀況，直指張蕊仙「80分這種分數你講得出來」。