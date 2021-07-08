國軍桃園總醫院群聚案停診 鄭文燦：9日不會恢復

國軍桃園總醫院群聚案至今累計45人確診，自6月26日起全院門急診等暫停14天。桃園市長鄭文燦今天表示，原訂明天恢復，「應該是不可能了」，但明天會與中央討論恢復的程序表。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增18例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市零確診。

鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，針對國軍桃園總醫院群聚案，醫院自6月26日起暫停門急診、住院以及新冠肺炎疫苗施打業務14天，「原訂是明天就恢復，應該是不可能了」，他明天會到醫院進行總檢討，與中央討論出恢復的程序表。

桃園市政府衛生局長王文彥補充，國軍桃園總醫院群聚案目前累計45人確診，經檢視後發現，全案自從第1例之後的44個案例，都是在匡列隔離範圍內，研判疫情並沒有擴散到其他地方。

針對新北市昨天有一名派駐桃園機場華儲大樓的華航貨運部員工確診，桃園市政府匡列整棟華儲大樓約897人進行核酸檢測（PCR），鄭文燦表示，待採檢結果都出爐，會再向市民報告。

桃園市政府表示，桃園市今天無新增確診個案，全市累計確診案例848人，目前居家隔離人數266人；另公布外縣市個案在桃園足跡，包括7月4日去過重新皮鞋醫院、花媽洗濯館；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。