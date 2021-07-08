尖石鄉水蜜桃熱銷卻傳零星爛果 鄉公所保證將加強品管

新竹縣尖石鄉水蜜桃今天受疫情影響從實體通路幾乎改為線上銷售，沒想到銷售情形異常熱絡，首批開賣就創下10分鐘完銷紀錄，鄉公所網路銷售平台開賣1個星期已經售出超過5000盒訂單，但卻也有零星消費者收到腐爛果實大為傻眼，公所坦承物流、品管上需要加強，將加派人力檢查才出貨。

尖石鄉水蜜桃種植面積達65公頃，今年產量估計可達520公噸，鄉公所今年建置線上銷售平台，鼓勵果農加入統一銷售，目前全鄉已有一半果農都是透過鄉公所的線上銷售平台販售，並集運後送往各縣市消費者手中。

鄉公所農業課表示，果農每天都會將新鮮採摘的水蜜桃，統一依照果實大小、品質裝入禮盒，並直接送到秀巒村集會所進行分配，再由公所配合的黑貓宅急便物流業者，以冷藏宅配方式依訂單順序送到民眾手中。

不過就有消費者收到水蜜桃後才發現果實出現損傷，甚至長蟲或爛果，農業課長葉長城就表示歉意，並解釋因為水蜜桃實在太過嬌嫩，在人工採摘的過程可能一不小心就會碰傷，且部分果農如果沒有注意果蠅或夜蛾防治，就會出現水蜜桃長蟲的情形。

但主要出現爛果的原因，還是因為物流時效問題，公所表示無法掌控物流業者運輸時間，且冷藏保溫情形也只能靠物流業者多把關，在集運、運輸過程中也可能因搬運、行車而出現碰傷，才會導致消費者收到賣相不好的水蜜桃。

不過葉長城也表示，針對這種情況，禮盒內都一定會附上1張「謝卡」，上頭都有果農及行銷公司的聯絡電話，消費者在收到貨內24小時發現商品有問題，都可以立即反映，並且能選擇退款或重新補寄。