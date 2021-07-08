桃園學生暑假愛心午餐不中斷 疫情緣故改發現金

桃園市教育局表示，今年受新冠肺炎疫情嚴峻影響，5月19日至7月2日停課至暑假，學期還沒結束的時候，各校照顧經濟弱勢的學童不因為停課而中斷，比照寒暑假包括假日發給愛心午餐費。配合教育部延期至9月1日開學，暑假愛心午餐也延長至8月31日，假日一樣享有午餐，總計1萬6514位學生受惠。

為減少弱勢學生疫情嚴峻期間每天外出領餐，今年暑假愛心午餐鼓勵優先使用現金匯款，讓家長可自行購買，現金一次存入學生家長提供的帳戶，方便家長先買好食材為孩子準備午餐，偏遠地區買食材不方便，由學校代購交給學生和家長。愛心午餐以60天每人每天50元計算，所需經費共計4954萬2000元市府全數支應，落實照顧經濟弱勢學童的美意。

教育局表示，今年放暑假前學校防疫封閉期間，家長因故無法在家照顧孩子還是可以送到學校，由學校提供到校學習、照顧及用餐服務，未到校學生平日午餐費改發現金，市府還加碼假日每人每日50元餐費，這部分所需經費約1073萬4100元（以1萬6514人每人13天每天50元計算) 。

教育局長林明裕表示，桃園市為了持續照顧弱勢學童，已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，除提供每位學生上課日所需午餐費用，也用在補助寒暑假期間學生每日50元午餐費，請大家發揮愛心，讓弱勢學童也能感受溫情關懷，捐款帳戶：台灣銀行桃園分行，帳號「026-038-00001-1」，捐款戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時，請註明午餐捐款專戶。

教育局每學期提供低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故經濟弱勢學生，在校期間全額免費午餐補助，寒暑假含假日還有免費愛心午餐，過去以發餐券或就近到便利商店、餐廳領餐，今年疫情緣故以發現金為主。