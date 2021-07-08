三級鬆綁決策讓人看不懂！抓娃娃機業者嘆：快餓死了

中央流行疫情指揮中心今宣布，為確保國人健康，延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，但適度鬆綁電影院、室內外運動場館，但自助選物販賣機營業場所（抓娃娃機店），二、三級警戒延長仍須關閉，業者直言「看不懂決策者邏輯」，呼籲官員不要坐在辦公室思考、下決策，出來看看民眾生活，因為「許多人快餓死了！」

自動販賣商業同業公會嘉義分會理事趙亮鈞說，中央政府今天宣布的政策讓人看不懂， 如果封閉的運動場館、電影院都可以開放， 為什麼採開放空間營業，人數聚集不多的抓娃娃機店不能開放呢？ 政府是不是圖利特定大企業，卻對小型休閒場所管制這麼嚴？

趙亮鈞說，根據台經院調查資料，國內店面空置率已經從去年的5.8%，今年上升到12%以上，小型抓娃娃機店，提供一般人簡單生活娛樂、消遣，要一次聚集超過5個人機會真的不多，政府官員一定沒到過抓娃娃機店，也不知道業者再封下去，快餓死了。