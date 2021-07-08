苗縣幼兒園、課後中心教職員工 10日分兩地開打疫苗

苗栗縣獲中央配發幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工疫苗，7月10日周六將在頭份市東北角國際宴會廳、苗栗市文華國小活動中心以分流、分時段完成首波公私立幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工疫苗施打，總數1929人，至於國中小及高中教職員工目前已在造冊，將依國中小、高中等順序送中央核定並在疫苗配送後安排施打。

苗栗縣政府教育處指出，這次施打對象依縣府教育處造冊送交中央審核後的名冊，分區、分流與合作醫院在不同時段安排施打，避免群聚；東北角國際宴會廳的北苗栗地區請重光醫院支援，施打對象為竹南、頭份、三灣及南庄轄內的公私立幼兒園教職員工及全縣兒童課後照顧中心服務人員；文華國小活動中心的南苗栗部分請弘大醫院支援，施打對象為上述鄉鎮市以外的公私立幼兒園教職員工。

縣長徐耀昌表示，往年許多幼兒園為服務家長，寒暑假時仍提供相關托育服務，今年雖受疫情影響，但各幼兒園都期盼解封後以最好狀態迎接孩子回園，藉由這次疫苗施打，將可為教育現場多添一層保護，提供最完善的教保服務。

教育處表示，高中職以下學校教職員工的疫苗施打，國教署率先安排幼教部分施打，至於這次未排入施打名單的人員，將由國教署統一規畫並安排後續造冊作業，苗栗縣後續將依中央核定名冊及核獲的疫苗盡速安排人員施打。