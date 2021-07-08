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醫護防疫常吃涼便當 企業送熱食販賣機再加5千份餐點

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
扶田資本與台科大EMBA校友會準備5千份熱食供醫護人員免費享用，桃園市長鄭文燦（中）點了一份黑蒜拉麵，直說內容物豐富。記者陳俊智／攝影
扶田資本與台科大EMBA校友會準備5千份熱食供醫護人員免費享用，桃園市長鄭文燦（中）點了一份黑蒜拉麵，直說內容物豐富。記者陳俊智／攝影

餐飲科技創投公司「扶田資本」發起24小時醫院熱食免費公益不間斷計畫，獲臺灣科技大學EDBA/EMBA校友會響應，今在衛福部桃園醫院設立了熱食販賣機，並捐贈5千份免費熱食供醫護人員享用。市長鄭文燦今早出席啟用儀式，除了感謝民間善心，也期盼疫情早日過去。

扶田資本雖是台灣公司，但長期關注海內外餐飲創新，日前連絡上美國無人熱食販賣機新創公司Yo-Kai　Express的台籍創辦人林志鴻，決定發起計畫，除了架設機器，也迅速建立食材供應鏈，讓醫護人員透過簡單點選幾個按鈕，五分鐘就能享用熱騰騰的麵食。

桃園醫院表示，醫護人員身處防疫第一線，工作繁忙，除承受極大壓力，三餐也不固定，常常一忙便當就放到涼，很難吃到現做的熱食，大夜班人員想叫外送熱食也相當不易；院長徐永年感謝扶田資本推出的計畫。他表示，讓醫護人員隨時都能享用到現做熱食，確實是防疫工作之餘的小確幸。

鄭文燦也表示，感謝扶田資本的善心創舉，這份善舉同時也充分展現社會與第一線醫護同心抗疫、同舟共濟的精神，儘管疫情讓人與人因社交距離出現隔閡，但心與心仍緊密連結，期盼疫情早日結束。

另外，台大醫院、台灣微軟、工研院及泰博科技也共同研發「血氧系統即時監測平台」，今天也舉行線上捐贈儀式，率先使用於桃園醫院隔離病房和集中檢疫所，該系統搭配微軟裝置，可協助醫療人員遠端監測患者情況，減少與患者接觸，保護醫護人員免於染疫風險。

桃園市長嘗試操作熱食販賣機。記者陳俊智／攝影
桃園市長嘗試操作熱食販賣機。記者陳俊智／攝影
扶田資本與台科大EMBA校友會準備5千份熱食供醫護人員免費享用，桃園市長鄭文燦（中）點了一份黑蒜拉麵，直說內容物豐富。記者陳俊智／攝影
扶田資本與台科大EMBA校友會準備5千份熱食供醫護人員免費享用，桃園市長鄭文燦（中）點了一份黑蒜拉麵，直說內容物豐富。記者陳俊智／攝影

醫護人員 桃園 疫情

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