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尖石、五峰規畫微解封鬆綁管制 露營業關心何時能開放

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
苗栗南庄鄉大湳林道赫見遊客亂入露營、引火，新竹林區管理處將加強取締。圖／新竹林管處提供
苗栗南庄鄉大湳林道赫見遊客亂入露營、引火，新竹林區管理處將加強取締。圖／新竹林管處提供

中央流行疫情指揮中心今天（8日）宣布延長三級警戒至26日，但鬆綁部分場所及措施，原先因三級警戒而封鄉近2個月的新竹縣尖石鄉及五峰鄉，目前也正在討論、規畫微解封，13日後不再硬性勸離遊客，露營業者則盼盡快開放戶外露營。

尖石鄉長曾國大表示，尖石鄉從5月21日開始就實施入鄉管制，至今已1個多月的時間，遊客在體溫量測關懷站就會經現場人員勸離，但目前公所已經在考慮同步中央措施「微解封」，鬆綁入鄉管制，遊客只要確實做好實聯制及量體溫，就不會硬性勸離。

五峰鄉公所則表示，五峰鄉也是從5月22日就開始入鄉管制，不過期間都是以柔性勸導為主，告知遊客山上沒有景點開放，沒有上山遊玩的必要，因此微解封對五峰鄉來說，只是維持三級警戒期間的措施，並沒有太大影響。

因五峰鄉有許多露營業者，今天微解封消息一出，不少業者都向公所詢問是否能開放營業，公所則表示這部分還需要看中央公布措施，以及縣府如何規畫，如果能在確保遊客及在地居民、業者的健康安全為前提下，當然樂見其成。

不過林務局新竹林管處日前才查獲苗栗縣南庄鄉大湳林道，有遊客違規上山露營、撕毀封閉公告還生營火烤肉，且疑似有未確實戴口罩及群聚情形，都將蒐證後依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

對此五峰鄉地方居民就擔憂，假如開放能上山露營，能不能掌握這些遊客有沒有保持社交距離，或是在露營地是否也能戴好口罩，希望有更清楚的規範，同時也希望公所及業者能做好人流管制，不希望遊客聽到微解封就蜂擁到山區，造成部落族人更大的壓力。

露營 微解封 尖石鄉

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