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櫻花鉤吻鮭野外族群數1年增2000尾 再創歷史新高
雪霸國家公園管理處針對台灣櫻花鉤吻鮭野外族群總數量進行調查，2019年底計算魚群總數首次突破萬尾達到1萬532尾，2020年底的最新調查，台灣櫻花鉤吻鮭野外族群1年間又增加約2000尾，達到1萬2587尾，再次突破歷史新高，也證明雪管處就地及移地保育策略奏效。
雪霸國家公園管理處指出，去年底台灣櫻花鉤吻鮭野外族群普查數量結果已出爐，共有1萬2587 尾，增加最多的是雪霸管理處與太魯閣國家公園管理處跨域合作的合歡溪，共有4650尾，數量僅次於七家灣溪流域 6727 尾，且族群健康可自我繁衍，不需要再放流，其餘放流溪流如羅葉尾溪962尾、有勝溪上游92尾、樂山溪156尾，各流域族群呈現穩健成長且可自行繁衍，逐漸向中游自然擴張。
雪霸管理處為了和大眾分享這個保育喜訊，防疫期間在家動動手指就能知鮭魚大小事，雪管處今天上午10點30分在「登峰造極、 雪霸之美」FB粉絲專頁首次線上播放「2020台灣櫻花鉤吻鮭保育成效」影片，除了透過影片讓大家看看國寶魚悠遊自在的身影，瞭解國寶魚歷年來的保育過程，還可參加抽獎。
雪管處指出，防疫期間解說活動服務不打烊，讓民眾居家也能藉由線上活動瞭解鮭魚的保育成效及紓解居家心理壓力，特別舉辦「看見雪霸畫鮭魚」創意繪畫及感想比賽，期盼透過活動促進親子交流，提升人與自然環境的關懷，瞭解保育物種與環境連結的重要性。想參加活動民眾可在雪管處「登峰造極、雪霸之美」 FB 粉絲頁上觀看鮭魚影片後，用畫筆繪出心目中「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭的生態樣貌，並寫一段文字感想線上投稿即可參賽，活動期限7月31日止，雪管處準備了鮭魚木雕、雪霸鈦杯、雪霸紀念T 恤等獎品，歡迎對生態保育有興趣民眾投稿比賽，將精美獎品帶回家，簡章及報名表請於雪管處官網下載。
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