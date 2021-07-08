櫻花鉤吻鮭野外族群數1年增2000尾 再創歷史新高

雪霸國家公園管理處針對台灣櫻花鉤吻鮭野外族群總數量進行調查，2019年底計算魚群總數首次突破萬尾達到1萬532尾，2020年底的最新調查，台灣櫻花鉤吻鮭野外族群1年間又增加約2000尾，達到1萬2587尾，再次突破歷史新高，也證明雪管處就地及移地保育策略奏效。

雪霸國家公園管理處指出，去年底台灣櫻花鉤吻鮭野外族群普查數量結果已出爐，共有1萬2587 尾，增加最多的是雪霸管理處與太魯閣國家公園管理處跨域合作的合歡溪，共有4650尾，數量僅次於七家灣溪流域 6727 尾，且族群健康可自我繁衍，不需要再放流，其餘放流溪流如羅葉尾溪962尾、有勝溪上游92尾、樂山溪156尾，各流域族群呈現穩健成長且可自行繁衍，逐漸向中游自然擴張。

雪霸管理處為了和大眾分享這個保育喜訊，防疫期間在家動動手指就能知鮭魚大小事，雪管處今天上午10點30分在「登峰造極、 雪霸之美」FB粉絲專頁首次線上播放「2020台灣櫻花鉤吻鮭保育成效」影片，除了透過影片讓大家看看國寶魚悠遊自在的身影，瞭解國寶魚歷年來的保育過程，還可參加抽獎。