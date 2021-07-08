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網紅「孫女」為竹縣拍道安影片 觀看有機會拿line貼圖
為強化民眾的道路安全知識，新竹縣政府首創推出「馬路乖寶寶x皮皮獅」道安宣導LINE貼圖，將交通安全宣導以輕鬆幽默的方式融入生活中，民眾只要在7月9日至16日到臉書官方粉絲頁「新竹縣ing」，觀賞由網紅「孫女」為新竹縣拍攝的道安宣導影片，並答對提問，就有機會獲得免費LINE貼圖，還有保冷保溫袋、LED 發光手環加鑰匙圈等好禮大放送。
縣府表示，有「街訪之母」之稱的「普通女子孫女」，以無厘頭的街訪題材闖出名號，她為新竹縣政府拍攝的「馬路乖寶寶來報到！和孫女一起聽聽馬路上的那些三寶事！」影片，徵選網友分享自己遇到的汽機車經驗或事故，如開車撞到山羌、風水不好致機車駕照考了第七次才通過、趕時間闖紅燈被撞，網友看過後直呼「有三寶啊」。
這部影片今天在普通女子孫女及新竹縣政府的YOUTUBE頻道上架，粉絲頁「新竹縣ing」9日至16日也結合這部影片舉辦宣傳抽獎活動，希望連結她的高人氣，打入年輕族群。
交通部統計顯示，2020年全台發生36萬2259起交通事故，死亡人數3000人。2021年1到4月，全台有1001人在交通事故中喪命。
縣長楊文科表示，「馬路乖寶寶x皮皮獅」的道安宣導LINE貼圖共有16張，可愛的「皮皮獅」和「科科」分別以國語和客語提醒大家，包括開車騎車不超速、不違規，自行車安全與禮讓行人等路口安全觀念，呼籲「啉酒毋好駛車」、「先讓老人家 承蒙你」，希望民眾使用line貼圖的同時，潛移默化建立正確用路觀念。
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