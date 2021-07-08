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竹市樹林頭夜市昨公告14日復業 業者急撤文澄清無此事

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市樹林頭夜市目前作為樹林頭疫苗施打站使用，短時間內不會恢復夜市營運。記者張裕珍／攝影
新竹市樹林頭夜市目前作為樹林頭疫苗施打站使用，短時間內不會恢復夜市營運。記者張裕珍／攝影

夜市何時能解封？新竹市唯一夜市樹林頭觀光夜市昨晚在臉書粉絲專頁PO文，指14日將恢復營業，引起網友熱烈討論，但該文已經刪文，竹市府產業發展處指出，目前仍在三級警戒階段，且夜市現址已作為疫苗施打站使用，「短時間內不可能復業」，營運管理夜市的攸麗雅國際有限公司也發出聲明說並無復業，全力配合市府防疫政策。

攸麗雅國際有限公司負責人趙芝屏說，昨晚內部工作人員疏失，誤將復業公告的訊息發到臉書粉絲專頁上，陸續有各社群轉貼討論，粉絲專頁文章已經刪除，今天早上也已經重新聲明公告，強調7月14日恢復營業的公告並非屬實，因疫情嚴峻以防疫優先。

新竹市樹林頭夜市位於東大路上，為新竹市唯一1處觀光型夜市，平時作為停車場使用，由市府交通處管理，周三、五晚上委外營運作為夜市，有大型吃攤、服飾、3C、五金百貨與遊戲攤位等，但因為疫情三級警戒，樹林頭夜市自主停業迄今1個多月。

未料昨天晚上，樹林頭觀光夜市在臉書發文，提到「將在14日周三開業，因疫情還未完全解封，本夜市採實名制，身分證尾數單雙人流管制（周三單數、周五雙數），請大家戴口罩、餐飲外帶，保持1.5公尺社交安全距離，單一出入口，但該文已經刪除。

市府產業發展處副處長林柏志說，樹林頭停車場目前作為樹林頭疫苗施打站使用，現場搭設棚架、桌椅等，由於疫苗施打為市府優先的防疫工作之一，不可能換其他地方，夜市營運與疫苗施打也不可能並行，疫苗持續施打中，短時間夜市也不可能恢復營運，租金減免部分會持續滾動檢討。

趙芝屏也表示，因持續有社群轉貼相關復業公告，希望民眾不要再誤解，目前樹林頭夜市暫時不會營業，「將待疫苗施打告一段落才會討論恢復營業」，若開放營業後，將辦理辦理優惠活動，希望民眾能再耐心等候，攤商部分也已經有溝通協調，會考量攤商生計，該減免或該退款都會處理。

夜市 疫苗 疫情

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