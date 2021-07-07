桃園醫護防疫辛苦 觀音寺市議員贈面罩物資加油

桃園市正進行高齡長者施打疫苗，負責疫情和接種第一線防疫的醫護、衛生、社政人員壓力大又辛苦，龜山區壽山巖觀音寺董事長林正峰、市議員陳雅倫今天分別攜帶防護面罩和水果、便當物資，前往龜山、桃園及八德區公所、北榮桃園分院及壽山高中、大崗國中接種站，代表向第一線的防疫人員表達慰問感謝和加油打氣。

林正峰與壽山巖觀音寺人員代表寺方，分別捐贈台北榮總桃園分院7000個、桃園區公所1萬8690個、龜山區公所8970個、八德區公所1萬4500個及鶯歌區公所1870個，總共5萬餘個防護面罩，為第一線醫護及衛生、社政人員加油，林正峰說，疫情嚴峻，防疫人員十分辛勞，該寺捐贈防護面罩給醫院及區公所，請代為發給醫護、衛生、社政及里長等第一線防疫工作人員提高防護力。

陳雅倫和龜山區大坪頂扶輪社長黃耀庭亦攜帶一批便當、芒果物資，前往壽山高中、大崗國中接種站，為第一線防疫的醫護人員、團體加油打氣，陳雅倫說，看到市府、區公所人員及里鄰長忙防疫，常加班到深夜十分辛苦，透過這項物資捐贈表達感謝。