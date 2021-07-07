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網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

桃園醫護防疫辛苦 觀音寺市議員贈面罩物資加油

聯合報 / 記者陳俊智曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員陳雅倫（右）與大坪頂扶輪社捐贈水果、便當向接種站醫護工作人員加油。圖／陳雅倫提供
桃園市議員陳雅倫（右）與大坪頂扶輪社捐贈水果、便當向接種站醫護工作人員加油。圖／陳雅倫提供

桃園市正進行高齡長者施打疫苗，負責疫情和接種第一線防疫的醫護、衛生、社政人員壓力大又辛苦，龜山區壽山巖觀音寺董事長林正峰、市議員陳雅倫今天分別攜帶防護面罩和水果、便當物資，前往龜山、桃園及八德區公所、北榮桃園分院及壽山高中、大崗國中接種站，代表向第一線的防疫人員表達慰問感謝和加油打氣。

林正峰與壽山巖觀音寺人員代表寺方，分別捐贈台北榮總桃園分院7000個、桃園區公所1萬8690個、龜山區公所8970個、八德區公所1萬4500個及鶯歌區公所1870個，總共5萬餘個防護面罩，為第一線醫護及衛生、社政人員加油，林正峰說，疫情嚴峻，防疫人員十分辛勞，該寺捐贈防護面罩給醫院及區公所，請代為發給醫護、衛生、社政及里長等第一線防疫工作人員提高防護力。

陳雅倫和龜山區大坪頂扶輪社長黃耀庭亦攜帶一批便當、芒果物資，前往壽山高中、大崗國中接種站，為第一線防疫的醫護人員、團體加油打氣，陳雅倫說，看到市府、區公所人員及里鄰長忙防疫，常加班到深夜十分辛苦，透過這項物資捐贈表達感謝。

黃耀庭表示，該社去年12創社後，因為疫情節省的開會費用，全部用來購買防疫物資、便當、水果捐贈龜山及林口區清潔隊、長庚醫護及大坪頂各接種站醫護人員，表達敬意。

桃園市龜山區壽山巖觀音寺董事長林正峰（右二）等人向北榮桃園分院及區公所捐贈防護面罩加油。圖／林正峰提供
桃園市龜山區壽山巖觀音寺董事長林正峰（右二）等人向北榮桃園分院及區公所捐贈防護面罩加油。圖／林正峰提供

桃園 疫情 便當

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