航空城其他搬遷區徵審過關 民團抨擊決循司法討回公道

內政部土地徵收審議小組通過航空城機場園區及附近地區第一期其他搬遷區地上改良物土地徵收案，引起台灣人權促進會、桃園航空城反迫遷聯盟等多個民間團體及地方民代反對、批評，民間團體今晚更發出聯合聲明，表達憤怒、批評內政部、桃園市府強行以線上徵審會通過航空城地上物徵收，嚴重侵害人民權益，表示將循司法途徑提出訴訟。

桃園市府地政局表示，市府後續會持續推動航空城計畫其他搬遷區的地上物土地徵收公告、發價，落實先建後遷及安置街廓、安置住宅等作為，配合檢討提高補償標準及完備安置搬遷措施，照顧地主權益。

民間團體表示，此線上徵審會議以電話、服務中心即時陳述，加上線上會議軟體陳述，明顯限縮民眾參與，與過去航空城徵審會現場動輒超過3、50人陳述相比，民眾難以接受，影響民眾權益鉅大，其他搬遷地區土地改良物徵收案尚有地上物查估作業、協議價購程序未完成，安置計畫仍有重大爭議，距2024年開發不具急迫性，也不影響第三跑道及優先區進度，根本不應此刻進行地上物徵收審議，徵審會卻仍作出審查通過決定。

台灣人權促進會副秘書長余宜家表示，民航局與桃園市府屢次以保障民眾權益為由，以徵收審議通過急迫性，試圖混淆視聽，民團嚴厲譴責，目前已有20多位在地居民委託民團、律師團針對該徵收及環境影響評估提起訴願及訴訟，也將對內政部通過地上物徵收處分提起訴訟，希望司法還給民眾正義，將持續抵抗不義徵收。