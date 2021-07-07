桃園乙未保臺公園橋景觀燈太亮影響行車？市府：可調整

桃園市平鎮乙未保臺紀念公園工程預訂7月底完工，公園跨育達路的橋最近試燈，桃園市議員黃敬平今天表示，民眾反映開車經過的時候，環狀橋底下鋪設的彩色燈過亮、刺眼不舒服；工務局表示目前還在測試階段，會根據民眾反映調整亮度，避免影響行車安全。

黃敬平說，民眾反映晚上9點開車經過育達路環狀橋下，當時橋下嵌燈還沒滅燈，燈光會變色，還有循環漸層跑馬式設計；雖然知道這是為了造景，但前往會勘確發現太亮太刺眼，建議工務局在公園啟用前修正，並考量夏季、冬季晝夜長短不一特質，調整燈的亮度與滅燈時間。

工務局景觀科長邱建豪表示，乙未保臺公園跨育達路橋梁下的燈光已經做過包覆，不會直接照射，目前還在試燈階段，亮度跟燈光呈現方式都還可以再做調整，並以不影響往來車輛、行人為考量。

乙未保臺紀念公園工程包括地下停車場，市府規畫時同時推動公墓清理計畫，將遷移第8公墓後現址結合原公有地，新建1895乙未保臺紀念公園，詮釋1895年客家義民保臺戰爭的安平鎮之役，也表現桃園埤塘文化及設置共融式遊樂場，形成歷史、地景及兒童遊憩兼具的大公園，面積3.55公頃工程經費約4.5億元。