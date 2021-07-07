桃園幼兒園、兒童課後照顧服務中心教職員 9日起打疫苗

桃園市教育局表示，公私立幼兒園及兒童課後照顧服務中心預計7月9、13及16日採分區、分時段施打，幼兒園7542名、兒童課後照顧服務中心1248名教職員工，合計8790人。

教育局指出，北區疫苗注射由聖保祿醫院支援，包含桃園、龜山、蘆竹、八德、大園、大溪、復興區，分別於9、16日於龍安國小打疫苗，13日於大溪高中；南區含中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋、觀音由天晟醫院支援，於9、13日於楊梅國中及平鎮高中辦理。

這次各幼兒園教職員施打疫苗名單，已先行以電子郵件方式通知各園，並同時公告於全國幼兒園幼生管理系統網站，採分時段、分流、分區至指定學校疫苗接種站打疫苗，由幼兒園通知所屬教職員工，並將疫苗接種通知單、疫苗接種須知，及疫苗接種評估及意願書給疫苗接種名冊內人員，當日攜帶身分證、健保卡、接種通知單，並事先填寫疫苗接種評估及意願書，至指定學校疫苗接種站接種，經核對身分無誤後即可施打。

教育局表示，這次未排入施打名單人員，未來將規畫排入第2階段造冊，細節將另行公布。