愛心不停歇 新竹遠百三波公益捐防疫物資給縣市府

新竹大遠百5月中旬至今陸續展開一連串公益應援計劃，陸續進行「愛心送暖受助戶」、「挺醫警愛心便當應援」與「集結防疫物資」，贈與新竹市府與疫情第一線人員，希望拋磚引玉齊心助防疫，善盡社會責任以實際行動守護台灣。

新竹大遠百指出，第一波「愛心送暖受助戶」募得5萬元救助金，捐贈新竹市府社會處做受助急難救助使用；6月起第二波「挺醫警愛心便當應援」，員工與專櫃同仁共募得400份便當，為疫情第一線人員加油打氣；第三波再集結4500件防疫物資，包括N95口罩、防護面罩與食品、飲用水捐贈市府社會處運用。這次竹北遠百也共同響應捐贈4500件防疫物資予新竹縣政府社會處，做為防疫前線、弱勢家庭的即時援助。

新竹大遠百表示，疫情爆發以來，新竹大遠百嚴格要求賣場每個環節做到超越標準，針對員工提供酒精、口罩、護目鏡、防護面罩，近日還採購了CNS國家標準P1的防護衣，讓員工需要的時候可自我防護。