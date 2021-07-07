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三級警戒擅闖林道露營烤肉 林管處蒐證告發裁罰

中央社 / 苗栗縣7日電

防疫三級警戒尚未解封，但近來有人無視林務局公告，擅闖苗栗縣南庄鄉大湳林道露營、生火烤肉，甚至隨地便溺、棄置垃圾；新竹林管處表示，將加強查緝，蒐證後告發、裁罰。

林務局新竹林區管理處今天表示，依照中央流行疫情指揮中心因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第三級警戒指引，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至7月12日，目前尚未解封，呼籲民眾持續忍耐，盡量待在家中，非必要不出門活動。

新竹林管處日前接獲苗栗縣南庄鄉部落反映，有民眾將大湳林道防疫管制公告撕毀，擅自進入後搭帳露營，並在林地燃燒木材引火烤肉、炊事，甚至隨地便溺、棄置垃圾，不僅破壞自然環境，更擔憂增加當地染疫風險。

新竹林管處指出，病毒除人與人接觸感染途徑，含病毒物品上山亦可存活數天而成為傳染源，民眾在防疫警戒期間上山享受幽靜山林，對在地部落居民儼然是不定時炸彈；此外，擅闖林道野炊、露營、生火烤肉等行為，用火不慎可能引發森林火災，首當其衝同為當地居民的起居生活與原住民傳統領域。

新竹林管處表示，依森林法相關規定，國有林地內「禁止引火或丟棄垃圾」，違反者最高可處新台幣60萬元罰鍰並將負擔民事賠償責任。為避免疫情尚未解封形成部落防疫破口，將會同部落、警方加強查緝取締，若發現違反防疫規定或擅自引火、丟棄垃圾污染行為，將蒐證後直接告發、裁罰。

新竹 露營 烤肉

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