民團憂國防部龍山營區工程毀千棵大樹 立委籲暫緩施工

國防部位於桃園市中壢區的龍山營區已有50多年歷史，占地約27公頃，營區內滿是蓊鬱老樹，但時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，營區內的新建工程正大量砍除老樹並斷頭修剪，預計影響1470棵大樹，倘若修剪品質或施工中樹木維護不當，影響的樹木更可能多達4205棵，除喪失軍事安全隱蔽性，也嚴重破壞周邊景觀，國防部應暫緩施工，並提報受保護樹木、檢討工程設計，將營區樹木盡可能原地保護。

陳椒華指出，今年三月中才發生新北五股憲兵訓練中心砍樹案，沒想到六月中，又接獲陸軍第六軍團龍山營區大量砍樹，凸顯國防部轄內土地雖擁有大量樹木資產，但樹木保護意識卻十分落後。

桃園護樹行動聯盟發起人吳凱琳表示，在中壢龍崗大操場附近的龍山營區軍舍有50幾年的文資歷史外，綠意樹海更是居民大型免費空氣清淨機，近期卻有1千多棵樹木已遭不當移除及準備移植，而這些資訊未做公開及現地公告，請國防部盡責將全台軍營樹木做普查申報珍貴樹木，國防部、中央林務、地方政府農業局也應互相督促管理，而不是讓國防部為樹木文資三不管地帶。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，此次工程是將舊營區翻新，將所有具有文史價值的房舍拆除，把道路系統和軍舍位置重新變更，才導致原有樹木的破壞，而如果用老屋翻新概念，不去變更既有的房舍位置、高度，不去變更道路的位置，原本緊鄰房舍的樹木根本不會被工程破壞。

陸軍第六軍團政戰主任少將陳中吉回應，工程前調查營區共4205棵樹木，最後留下3982棵，保留超過95%，毀掉千棵大樹並非事實，移除的樹木主因為病蟲害或影響周邊民宅，一切都依法進行；而龍山營區新建工程2016年開始時，地方政府並沒有樹木保育相關規範，軍方是依行政院工程委員會規範辦理，而為了給官兵舒適住宿環境，有必要整建營區，都有請專業單位設計規畫，「護樹也護國」。