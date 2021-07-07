快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團憂國防部龍山營區工程毀千棵大樹 立委籲暫緩施工

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
龍山營區森林空拍圖。圖／陳椒華辦公室提供
龍山營區森林空拍圖。圖／陳椒華辦公室提供

國防部位於桃園市中壢區的龍山營區已有50多年歷史，占地約27公頃，營區內滿是蓊鬱老樹，但時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，營區內的新建工程正大量砍除老樹並斷頭修剪，預計影響1470棵大樹，倘若修剪品質或施工中樹木維護不當，影響的樹木更可能多達4205棵，除喪失軍事安全隱蔽性，也嚴重破壞周邊景觀，國防部應暫緩施工，並提報受保護樹木、檢討工程設計，將營區樹木盡可能原地保護。

陳椒華指出，今年三月中才發生新北五股憲兵訓練中心砍樹案，沒想到六月中，又接獲陸軍第六軍團龍山營區大量砍樹，凸顯國防部轄內土地雖擁有大量樹木資產，但樹木保護意識卻十分落後。

桃園護樹行動聯盟發起人吳凱琳表示，在中壢龍崗大操場附近的龍山營區軍舍有50幾年的文資歷史外，綠意樹海更是居民大型免費空氣清淨機，近期卻有1千多棵樹木已遭不當移除及準備移植，而這些資訊未做公開及現地公告，請國防部盡責將全台軍營樹木做普查申報珍貴樹木，國防部、中央林務、地方政府農業局也應互相督促管理，而不是讓國防部為樹木文資三不管地帶。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，此次工程是將舊營區翻新，將所有具有文史價值的房舍拆除，把道路系統和軍舍位置重新變更，才導致原有樹木的破壞，而如果用老屋翻新概念，不去變更既有的房舍位置、高度，不去變更道路的位置，原本緊鄰房舍的樹木根本不會被工程破壞。

陸軍第六軍團政戰主任少將陳中吉回應，工程前調查營區共4205棵樹木，最後留下3982棵，保留超過95%，毀掉千棵大樹並非事實，移除的樹木主因為病蟲害或影響周邊民宅，一切都依法進行；而龍山營區新建工程2016年開始時，地方政府並沒有樹木保育相關規範，軍方是依行政院工程委員會規範辦理，而為了給官兵舒適住宿環境，有必要整建營區，都有請專業單位設計規畫，「護樹也護國」。

桃園市政府農業局林務科長傅瀅濱表示，符合列管樹木將會做後續清查測量，列管後將依照桃園市規定現地保留。

時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，營區內的新建工程正大量砍除老樹並斷頭修剪，預計影響1470棵大樹。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，營區內的新建工程正大量砍除老樹並斷頭修剪，預計影響1470棵大樹。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播

國防部 桃園 護樹

延伸閱讀

十年內42名消防員殉職 基層：還給消防員自救權力

露營地違法亂象多 陳椒華批觀光局修法草率

時力：公投應延期 必要時召開臨時會修法

影／旗山爐渣地現蒂芬尼藍湖 陳椒華要求中聯加速清理

相關新聞

民團憂國防部龍山營區工程毀千棵大樹 立委籲暫緩施工

國防部位於桃園市中壢區的龍山營區已有50多年歷史，占地約27公頃，營區內滿是蓊鬱老樹，但時代力量立委陳椒華今舉行記者會表...

3.41億元截流水工程 苗栗市南苗揮別淹水之苦

苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程前後二標，總經費3億4100萬元，歷經3年施工，最近全部完工，並於今年5月31日、6月2...

新竹區監理所籲勿搭白牌車 未實聯制可能成防疫破口

因新竹工業區周邊有大量外籍移工活動、還有國軍官兵出入營區，不少人移動工具都會選擇搭乘計程車，因此當地也存在許多白牌車搶生...

竹市2千多名鄰長還無法打疫苗 藍營議員串連請命

中央陸續往下開放各類公費疫苗對象接種，但新竹市2千多名鄰長雖已造冊，卻還沒能開打，市議會國民黨團議員今天透過臉書串連請命...

竹縣文化局圖書館推「預約取書得來速」 明起開放預約

因應疫情仍在三級警戒中，為了滿足愛閱讀民眾的需求，新竹縣政府文化局圖書館推出「預約取書得來速」服務，自7月12日至7月2...

苗栗縣茶葉3到5月旱災 現金救助1公頃5萬元

苗栗縣茶葉受3到5月高溫乾旱影響，影響茶葉萌芽，農委會公告農業天然災害現金救助地區，相關公所即日到8月5日受理農民申請辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。