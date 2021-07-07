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桃園新創千里馬創業競賽徵件開跑 創業資源300萬元

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
新創千里馬創業競賽很有吸引力，圖為過去活動畫面。圖／桃園市青年事務局提供
新創千里馬創業競賽很有吸引力，圖為過去活動畫面。圖／桃園市青年事務局提供

桃園市政府青年事務局與中央大學合作辦理「2021新創千里馬創業競賽」，提供總價值共300萬元的創業資源，讓優勝團隊獲得獎金與免費參加專業的國際培訓課程，媒合與國內企業、國際加速器專案討論，尋找創業「伯樂」。

活動徵件至8月23日，報名資訊詳見青年局官網。

青年局長顏蔚慈指出，千里馬創業競賽能做為桃園青年展現創新創意及實踐夢想的平台，今年競賽新增產業式企業培力組，促進團隊及企業間的連結與交流，進而創造更多的合作機會，鼓勵青年朋友勇於提出想法，走出舒適圈，展現青年多元的新能量。

2021新創千里馬創業競賽分為創意式電梯簡報組、創新式新創團隊、主題式新創公司組及產業式企業培力組4大組別，透過競賽選出優勝新創團隊，今年與宏致電子、大量科技、中華電信5G加速器合作，以創新需求為課題，激發創新創意解題，並提供贊助獎金及資源。

除了競賽獎金及資源，也與Taiwan Accelerator Plus（TAcc+）合作培訓優勝團隊募資簡報的技巧，及開設產品市場驗證等優質課程，青年局與中大預計11月舉辦國際創新論壇，優勝團隊與國際知名創投專家及天使投資人交流，有機會登上國際舞臺。

去年參加千里馬競賽優勝隊伍「配客嘉PackAge+」為社會環保新創企業，表示透過千里馬創業競賽，讓他們有機會實踐理念與環保署、PChome、MOMO購物、Yahoo購物等電商平台簽署加入「網購包裝減量聯盟」，為環境保護盡一份心力。

2021新創千里馬創業競賽海報。記者鄭國樑／翻攝
2021新創千里馬創業競賽海報。記者鄭國樑／翻攝

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